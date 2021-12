Igea se pone a disposición del partido y le dice a Mañueco que "quien miente es un corrupto"

El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha puesto a disposición de Ciudadanos para afrontar las elecciones convocadas para el 13 de febrero y ha recordado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que la decisión que tomó ayer fue "una falta de respeto" a los ciudadanos de la Comunidad, al tiempo que le ha recordado que "quien miente es un corrupto".

Igea ha realizado estas declaraciones a la entrada del Hospital Río Carrión de Palencia, donde ha acudido para iniciar los trámites de cara a la reincorporación a su puesto de trabajo, allí le han suministrado ya hoy la tercera dosis de la vacuna contra el Covid y le han realizado una PCR para que este miércoles pueda ocupar su plaza con normalidad. "Este oficio es bastante mejor que muchos otros", ha asegurado.

En las puertas del centro hospitalario Igea ha considerado una "ironía" que Fernández Mañueco agradezca los servicios prestados en el cese publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León de este martes. No obstante, ha señalado que ahora esperará a las decisiones que se adopten en el seno de Ciudadanos y ha mostrado su "plena disposición" a "estar ahí".

"Estoy tranquilo", ha asegurado, tras lo que ha garantizado que hasta que el partido se decida prestará sus servicio en el Hospital de Palencia. "Toca reciclarme, llevo seis años sin estar aquí", ha relatado.

De este modo, Francisco Igea ha asegurado que su aportación al partido pasa ahora por defender la acción que Ciudadanos ha realizado desde el Gobierno. "No se trata de prometer sino de poder explicar a la gente lo que hemos hecho", ha reseñado, a lo que ha añadido: "Los ciudadanos ya saben que nosotros gestionamos de forma diferente, con transparencia, limpieza y sin corrupción, quizá eso explican las prisas de algunos.

Un día después de que Fernández Mañueco cesara a los consejeros de Ciudadanos, disolviera las Cortes y convocara elecciones Igea sigue sin "entender las formas". "No entiendo por qué para hacer política hay que hacer estas cosas, yo hablo claro, se puede hacer política desde la honestidad, si quiere acabar con este gobierno porque está inquieto cuenteselo a los ciudadanos pero no mienta", ha señalado.

"La mentira es corrupción, quien miente en estas circunstancias es un corrupto porque engaña a los ciudadanos y pone el interés de su partido por encima de la Comunidad, hemos convertido la Comunidad en una pieza en un tablero", ha afeado, tras lo que ha señalado que "parece mentira que sea un señor de Palencia quien falta al respeto a esta Comunidad".

Tras reconocer que no ha tenido una noche tranquila dada la tensión que vivió en la jornada de ayer y no por "mala conciencia", Igea ha señalado que hoy es el primer día tras la ruptura del Gobierno de coalición y ha pedido a los ciudadanos que cuando vayan a votar piensen en la Comunidad y "no piensen en los demás".

"Aquí no hay 'sanchismo', Abascal ni Casado, aquí hay una Comunidad que necesita prosperar, de eso es de lo que vamos a hablar de aquí al 13 de febrero, el 14 de febrero espero que sea el día de los enamorados con su tierra", ha concluido.