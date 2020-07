Igea reprocha la ausencia de Torra y Urkullu en la conferencia de presidentes: "Es una falta de respeto a sus ciudadanos"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reprochado a los presidentes de Catalunya y de Euskadi, Quim Torra e íñigo Urkullu su ausencia en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará este viernes en La Rioja. Para Igea, la decisión es una "falta de respeto y de educación por parte de los no comparecientes". Un desprecio, ha señalado, hacia los ciudadanos de todo el país y hacia los de sus propias comunidades.

"Es absolutamente sorprendente que dos de las comunidades con mayor incidencia acumulada no acudan a la reunión", ha incidido. El vicepresidente de Castilla y León ha censurado la actitud, que obedece, a intereses políticos y no sanitarios. "Lo dijimos en marzo: no hay fronteras, el virus no conoce fronteras, conoce de buenas y malas políticas".

El también líder de Ciudadanos en Castilla y León considera "absolutamente lamentable" que sean estados dos comunidades las que "se permitan el lujo de no acudir a una reunión" donde se trata un tema que afecta a todos y también a sus ciudadanos, que deberían ser los más interesados. "Es absolutamente sorprendente, falta de respeto a toda la ciudadanía, a todas pero especialmente a los suyos", ha rematado.