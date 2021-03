Margarita Robles respalda la moción socialista: "Castilla y León necesita un cambio en clave de progreso"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido que "Castilla y León necesita un cambio en clave de progreso" tras la pregunta de los medios de comunicación presentes en su visita a la base aérea militar de Matacán (Salamanca) sobre la moción de censura que se votará el lunes en el parlamento autonómico.

Robles, quien ha recordado que fue diputada del PSOE por Ávila, ha afirmado que "siempre" ha sido "muy respetuosa con lo que hace el Partido Socialista en Castilla y León" y que es conocedora de que el secretario general del PSOECYL, Luis Tudanca, está "absolutamente comprometido con Castilla y León".

"Yo no voy a entrar en cuestiones internas que no me corresponden a mí, pero sí decir que Castilla y León necesita cambios en esta clave de progreso", ha concluido sobre este asunto en su visita a Salamanca.