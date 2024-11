El Águila de Sagardía enfrenta a Vox con su exconsejero de Cultura en Castilla y León

Vox en las Cortes de Castilla y León ha afeado al consejero de Cultura de Castilla y León, Gozanlo Santonja, la decisión de no incoar un expediente de declaración como Bien de Interés Cultural sobre el 'Águila de Sagardía'. Santonja es el único consejero designado por Vox que se mantiene en el cargo tras la ruptura del acuerdo con el PP en julio.

Vox ha cuestionado a la Junta por la escultura situada en el páramo de Bricia, al norte de Burgos, fabricada en 1940. Construida en mármol y hormigón, el régimen franquista quiso homenajear al general Antonio Sagardía por su participación en el golpe militar contra la II República. El 'Águila de Sagardía' se postulaba para ser protegido y evitar así su eventual destrucción, fruto de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha decidido, finalmente, no incoar el expediente de Bien de Interés Cultural (BIC).

El procurador Miguel Suárez Arca, en una pregunta sobre si va a “proteger el patrimonio cultural e histórico de la doctrina de la cancelación y del sectarismo ideológico”, ha reprochado a su excompañero que su “jefecilllo” (en referencia al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco) solo ha tardado “un mesecito” le presione en “aprobar o no” bienes culturales.

El representante de Vox ha indicado que su partido no presionó a Santonja para firmar la incoación como BIC de la monumento fascista de la 'Pirámide de los Italianos' situada en el norte de Burgos.

Para el procurador, a Fernández Mañueco, al que ha calificado como “jefecillo”, se le está “empezando a poner cara de Ayuso con el tema del Valle de los Caídos”.

Suárez Arca también ha criticado que Santonja haya pasado a estar “al servicio del señor Mañueco y de esas políticas pánfilas de la oposición serena” al que solo importa la opinión del “PSOE y sindicatos” y se haya olvidado de las “virtudes” que tenía al ser nombrado por Vox.

El procurador ha comporado la posicion de Mañueco con las acciones del “Estado Islámico” en la destrucción de la ciudad siria de Palmira “con la única diferencia de que allí no tienen la complicidad silenciosa del PP”. “Está dando el primer paso para convertirse en parte del problema, y, si lo hace, esa indignidad le seguirá a usted el resto de su vida”, ha lamentado Suárez Arca.

Santonja: “Yo no estoy al servicio de nadie”

Santonja ha pedido a Suárez Arca que no se refiera del presidente de la Junta como “jefecillo”. “Yo no estoy al servicio de nadie, no lo he estado nunca y no lo estoy y no lo voy a estar. Yo no tengo jefecillos”, ha respondido el consejero quien ha agregado que solo está al servicio de los “ciudadanos” y comprometido con el patrimonio y con la cultura de Castilla y León.

El titular de Cultura ha replicado que rechaza “de forma contundente y explícita” cualquier interpretación política, ideológica y sectaria del patrimonio de Castilla y León. El consejero también ha negado que la no incoación del 'Águila de Sagardía' responda a “la cultura de la cancelación”.

Desviando el tema central de la pregunta de Vox, Santonja ha instado a sus excompañeros a apoyar el techo de gasto que se votará este miércoles -el PSOE ha anunciado que se abstendrá- para poder apoyar al pratimonio de Castilla y León.

El consejero ha definido su gestión asegurando que está “reescribiendo la historia” al mostrar que los orígenes del castellano no están en La Rioja, “sino en Valpuesta”, (Burgos). “Estoy recuperando nuestra grandeza”, ha resumido Santonja.