Alejandro Vázquez: “No se puede sacar sanitarios de donde no los hay, pero los consultorios no tienen por qué cerrar”

Ha pasado un mes desde que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rompiera el acuerdo de gobierno con Ciudadanos y convocara elecciones para el 13 de febrero. En sustitución de Verónica Casado, Mañueco nombró a Alejandro Vázquez consejero de Sanidad. En este mes, Vázquez ha levantado varias polémicas: ha subcontratado cribados masivos, ha instalado las jornadas de tarde en atención primaria y ha revertido el cierre del hospital privado San Juan de Dios. Vázquez defiende estas medidas y apuesta por mantener los consultorios abiertos, aunque reconoce que no se puede "sacar sanitarios de donde no los hay".

¿Cómo ha sido su entrada en la Consejería?

Una entrada difícil agravada porque estábamos en la transición delta-ómicron y eso te absorbe todo el tiempo, y por el tiempo político, que condiciona todo el funcionamiento del gobierno. Lo hemos asumido con entereza, ganas y ánimo y ya ha pasado un mes, que parece mentira.

Una de las primeras medidas que tomó cuando llegó a la Consejería fue instalar las unidades móviles de test, que han sido adjudicadas a tres empresas, dos de ellas de excargos del PP. ¿Por qué estas empresas en concreto?

Ofertamos la realización de esos test y a las tres empresas que se presentaron se les adjudicó. Son empresas que tienen posibilidad de poner vehículos móviles, que es lo que queríamos, y una importante y acreditada experiencia. Había que montarlo en una semana porque no teníamos más tiempo, la incidencia estaba subiendo al máximo y no tenía mucho sentido que lo hiciéramos nosotros, que somos mucho más lentos que ellos y no tenemos sistemas móviles.

Pero Ambuibérica tiene una auditoría pendiente que aprobaron las Cortes.

Son dos temas diferentes. Las Cortes pidieron una auditoría a Ambuibérica y yo no tengo nada que decir. Y no jugó ningún factor. Tiene algo importante: vehículos móviles, capacidad para organizarlo en toda la comunidad de forma rápida y acercarse a la población, no solo en las capitales. Creo que está cumpliendo con solvencia.

¿Cuántas enfermeras va a contratar Sanidad para las unidades móviles?

La palabra contrato no es. Vamos a facilitar que personal del propio Sacyl pueda trabajar en las líneas en las que no hay médicos. Pueden ser 8-9 líneas en horario de mañana y tarde. Nos reunimos el viernes pasado con los colegios de enfermería pero a fecha de hoy `jueves] todavía no hemos conseguido implementar ni una línea. La dificultad de organización es importante. En el caso de tener que hacerlo en todos los sitios, esto hubiera dificultado mucho la puesta en marcha por la falta de agilidad. Porque claro, son enfermeras que trabajan de mañana y tarde y hay que compatibilizar: oye no puedo ir, mañana sí… es muy complicado.

¿Y no se puede contratar a enfermeras?

Podrían hacerse contrataciones, pero a lo mejor serían todavía más lentas. Habría que ir a la bolsa de empleo… todavía es un trámite más que facilitarlo a las enfermeras que lo querrían hacer.

Algo parecido sucede con las peonadas de atención primaria.

La palabra peonada no me gusta porque es totalmente despreciativo del trabajo de un médico o una enfermera. Son jornadas de tarde. Hay provincias que son más ágiles que otras. En Burgos es el área de salud en la que más se han apuntado voluntarios, y con diferencia... son 61 médicos y 68 enfermeras. La organización en Burgos es más difícil que en otras provincias como Ávila.

¿Cuántos profesionales se han apuntado en toda la comunidad?

251 médicos y 196 enfermeras hasta el momento. El programa son dos meses y si es necesario nos plantearemos prorrogarlo. Nosotros nos hemos comprometido a reforzarlo así porque no hay personal. La demanda es muy fuerte y el coronavirus está retrasando bastante el acceso a la atención primaria.

¿En ocho minutos se puede evaluar lo que tiene un paciente?

Los médicos de atención primaria siempre han luchado por diez minutos. Pero si aumentas el horario y repartes los pacientes… evidentemente no vamos a llegar a los diez minutos porque eso sería una situación de muy buena solvencia, pero si se aproxima a siete u ocho minutos, pues mejor.

Los test [de las unidades subcontratadas] son de Sacyl para evitar errores

¿Y los fondos para pagar a estos médicos de dónde van a salir? Porque no hay fondo COVID.

Los hemos pedido en casi todas las reuniones del Consejo Interterritorial y también el presidente Mañueco en la última conferencia de presidentes. Tenemos 375 plazas de profesionales que no están cubiertas y disponemos de esa cantidad.

Volviendo al tema de unidades móviles. Si Sanidad aporta enfermeras, test, hisopos y Protección Civil la seguridad, ¿qué aportan las empresas?

Aportan el punto móvil, los trabajadores, la gestión de residuos, la informática… una serie de cosas que si no habría que aportar dentro del sistema.

¿Y ellos son los que meten los datos en el sistema?

Ellos meten los datos.

¿No incumple la Ley de Protección de Datos?

Entiendo que no. Hemos querido también que los test sean nuestros para que sean los mismos que utilizamos en el sistema público para evitar errores porque hay test que tienen un grado de fiabilidad y otros, otro.

El PP quiere blindar por Ley los consultorios rurales, pero no sé de dónde van a sacar a los sanitarios para que llenen esos consultorios.

Los sanitarios no se pueden sacar de dónde no los hay. Lo cual tampoco quiere decir que los consultorios se tengan que cerrar. Actualmente estamos en una situación de bonanza de personal, entre comillas. La frecuentación era superior a lo que dicta la orden de 1991. Esa situación no se puede mantener en este momento, pero eso dista a que se cierre el consultorio local porque pensamos que es un punto importante de mantenimiento del núcleo rural. Habrá que disminuir la frecuentación en algunos municipios y tendremos que poner en marcha medidas sustitutorias para los días en que no haya asistencia como un transporte específico para ir a consulta.

¿Y cómo atraer a los sanitarios?

Es un problema complejo con muchas variables. El 75% de los estudiantes de primer curso en Valladolid y Salamanca son de fuera de la comunidad y muchos deciden hacer el MIR en otra comunidad. Y lo mismo sucede con los médicos residentes que no tienen una vinculación con la tierra. Además, los médicos de familia no tienen formación en el medio rural. Nosotros queremos abrir, y así lo quería el anterior equipo, esa formación en el medio rural. Y luego hay un punto importante, que es que a lo mejor algunos médicos ven frustradas sus expectativas de trabajo en el medio rural. Tampoco lo conocen. Hay que intentar que los que terminan no se vayan ofreciéndoles unas condiciones de trabajo al menos igual de buenas que las de alrededor.

Ha habido condiciones que no han sido buenas y que hay que mejorar. También hay que incentivar no solo con dinero, pero también con dinero, en las zonas rurales de difícil cobertura. En la comunidad hay muchas zonas de difícil cobertura y no solo para atención primaria, también para hospitalaria, incluso en la ciudad de Burgos. Esto se hace mejorando las condiciones laborales y haciendo atractivo mediante la carrera profesional, docencia y formación y conciliación. Atención primaria tiene un horario diferente al de un hospital. Lo que queremos hacer con esta ley es tener una herramienta legal que destine medios a la zona rural y nos permita hacer ciertos cambios para dirigir estos recursos. Pero evidentemente hay una falta de profesionales.

¿Cuándo se va publicar el acta del comité de expertos? Porque hay cierto malestar.

Bueno, hay… el acta se aprobará en la siguiente reunión, como todas las actas. El primer punto del orden del día será la lectura y aprobación del acta anterior, si procede. Y yo tengo cosas que decir en esa acta y las diré en esa reunión, e imagino que otras personas han expresado su opinión en correos electrónicos, otros no. Cuando se llegue a la reunión, el primer punto va a ser largo, porque ya le digo que el acta es muy larga.

¿Y tiene previsto convocar al comité?

De momento no, porque no es necesario. La situación de la pandemia nos indica otra cosa. Si fuera necesario, convocaríamos la reunión del comité de expertos.

Las condiciones laborales no han sido buenas y hay que mejorarlas

La vacunación va a distintas velocidades. ¿Por qué hay tanta diferencia?

Las provincias pequeñas tienen mayor tasa de vacunación que las provincias grandes. En Valladolid, que es la que más retrasada va, hemos sufrido un importante número de bajas de las personas que vacunaban. Teníamos 14 líneas de vacunación y nos hemos quedado en nueve durante una temporada relativamente larga. Uno de nuestros objetivos es tener una diferencia razonable. Y con los niños ha sucedido algo parecido, que también se ha solucionado. Las vacunas se repartieron de forma igual para todas las provincias y la población infantil es muy diferente.

¿Por qué ese reparto? Esta no era la primera remesa de vacunas que se distribuía

No se tuvo en cuenta la situación poblacional. No es que quiera quitarme balones fuera, yo no estaba en la Consejería entonces. Al llegar ahí nos dimos cuenta de cómo estaba la situación y en las siguientes entregas hemos compensado.

No sé si valora positivamente alguno de los proyectos de la anterior consejera, Verónica Casado.

Los proyectos no son buenos o malos en su totalidad. A lo mejor hay partes de proyectos que se pueden mantener. Vamos a continuar con los soportes vitales de enfermería y vamos a pilotadlos en cinco zonas básicas de salud. Pero vamos a hablarlo, y no estaba hecho, con los colegios de médicos y enfermería porque puede inducir a roces entre profesionales. El tema de atención primaria, aprovecharemos los puntos que no interfieran con el mantenimiento de los consultorios abiertos; siempre con el consenso y participación de los profesionales de la zonas básicas de salud y de los alcaldes.

¿Cómo va la investigación interna de los presuntos abusos sexuales del Hospital de Medina del Campo?

Si no me equivoco está sub júdice, así que la investigación interna está parada porque es el Juzgado el que decide hasta qué nivel está. Nosotros dejamos trabajar a la Justicia.

Sí, pero el anterior equipo, corríjame si me equivoco, había hablado de una investigación interna propia.

Ya. Pero yo soy partidario de que siempre que actúe la Justicia, nosotros tenemos poco que investigar. Porque puede suponer un elemento de confusión. Fiscalía investiga y dirá el juez lo que tenga que decir. Nosotros podremos -o no, según las conclusiones de la investigación- seguir con la ídem si pensamos que puede haber algo más, que yo creo que no. La Justicia es bastante capaz de investigar un asunto como este, y tiene todos los medios a su alcance.

Aquí en Burgos el Hospital San Juan de Dios al final no se cierra. ¿Qué va a pasar entonces con el Divino Valles?

Tenemos que plantearnos muy bien para qué vamos a utilizar el Divino Valles, es una estructura que hay que reformar. No es incompatible lo que hagamos en el Divino Valles con lo que se pueda hacer en el San Juan de Dios. La situación de mantenimiento del convenio es una cuestión de necesidad porque el Divino Valles no estaba en condiciones de recibir pacientes. Hoy hay 60 pacientes del HUBU en San Juan de Dios, sesenta camas no se pueden encontrar y no veía lógico mandar a los pacientes a Aranda. Eso no significa que no vayamos a hacer las obras de rehabilitación del Divino Valles y darle esa utilización de media o larga estancia o cualquier otra.