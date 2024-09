Agricultores de Asaja en Valladolid y León discrepan por el uso 'leonesista' de la uva godello

El líder de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, ha considerado un “error” que sus homólogos de León apoyen el “uso político” y “leonesista” de que la uva godello sea exclusiva de la DO Bierzo y que no la puedan usar en la de Rueda, que tiene más de cien hectáreas plantadas de esa variedad, tanto como en la comarca berciana.

En declaraciones a los medios tras la asamblea provincial de Asaja, ha incidido en que “el leonesismo está haciendo punta de lanza de algo que no tiene ni pies ni cabeza” y ha planteado que si no están de acuerdo desde León les “queda la vía judicial”.

Las organizaciones provinciales de ASAJA en Ávila, Segovia y Valladolid han apoyado que la Junta de Castilla y León haya autorizado a la DO Rueda a utilizar ocho nuevas variedades de uva, entre ellas, la godello, que defiende como propia la DO del Bierzo. Alonso ha recalcado que esas tres ASAJA, que son las de las provincias que conforman la DO de Rueda, están a favor de que esa variedad se pueda usar, y ha opinado que es “legal” que así sea.

Para el líder de Asaja en Valladolid se “está haciendo un flaco favor a los viticultores tanto de aquí como del Bierzo. ”Es lo de siempre, el leonesismo que de vez en cuando tiene que sacar la patita“, ha referido. A su juicio, aunque esta ampliación de variedades de uva para la DO de Rueda ”no cura“ los males de la denominación, si son ”cositas que se pueden ir haciendo“ para que ”los problemas de Rueda se vayan solventando. Esto es un poquito pero no va a solucionarlo ni mucho menos“.