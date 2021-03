Por Ávila se abstiene en la moción de censura de Castilla y León: no ve "viable" el proyecto del PSOE, pero tampoco da "carta blanca" al PP y Ciudadanos. Así lo ha comunicado el único procurador de Por Ávila (una escisión del PP de Ávila), Pedro Pascual, que ha rechazado este lunes que los últimos días el foco del debate esté puesto en la moción de censura, "preocupados por quién ocupará el poder para los próximos dos años". "Estamos hartos de declaraciones de intenciones y de palabras vacías y se lo digo a los dos", ha afeado Pascual a Luis Tudanca, que ha presentado la moción de censura, y al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

"No creo que haya muchos vecinos de Castilla y León que entiendan por qué estamos aquí. ¿Han escuchado a los ciudadanos de Castilla y León en los últimos días? Las preocupaciones de los castellanos y leoneses no son las mismas que hemos traído hoy aquí. Es muy probable que el espectáculo que están viendo no es el que les gustaría. No estáis a lo que hay que estar y lo único que os importa es eso", ha reprochado Pedro Pascual, procurador de Por Ávila y médico de profesión.

Pascual ha instado a PP, Ciudadanos y PSOE que dejen de "pelearse por las sillas y los sillones". "Y si hay que pelearse, que sea de forma conjunta, por los castellanos y leoneses. Hagámoslo con altura de miras", ha pedido.

El candidato socialista, Luis Tudanca, ha vuelto a pedir a Por Ávila su apoyo y ha asegurado que no cree que Pascual quiera ser "equidistante" en este caso. "Soy consciente de la desafección que provocan algunas maneras de hacer política en esta Comunidad y fuera. No creo que usted tenga dudas de lo que me motiva hoy en política", ha apostillado Luis Tudanca.

También ha rechazado la falta de creación de empleo en Ávila, porque "conocen muy bien al PP". "Ávila no puede ser una provincia satélite ni un barrio residencial para que la gente de Madrid viva más tranquila, pero no se creen oportunidades de empleo", pero Tudanca no contará finalmente con el apoyo del procurador de Por Ávila