Castilla y León rechaza el "insuficiente" plan del Gobierno contra la despoblación

Castilla y León rechaza el plan del Gobierno contra la despoblación, que considera "insuficiente" y "carente de concreción para los problemas de la Comunidad". Así lo ha valorado este viernes el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, después de participar en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en la que la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera ha expuesto el contenido de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. "No es el momento de documentos vagos, imprecisos y con falta de concreción", ha lamentado Igea.

Las comunidades autónomas tendrán diez días para formular más sugerencias al documento inicial. "No podemos dar nuestro apoyo a este documento", ha señalado Igea. La demografía es uno de los grandes problemas "más importantes" de Europa no solo por la situación económica, si no también política por las consecuencias de la desafección en las zonas rurales. "Si estas regiones siguen sintiendo esa desafección, esa falta de preocupación y de inversión y preocupación real de los gobiernos y de Europa, probablemente pronto tendremos una crisis política que va a cuestionar no solo el modelo nacional, sino también el europeo", ha agregado Igea en un audio remitido a la prensa.

Una vez presentada la propuesta del Gobierno, el vicepresidente autonómico ha manifestado una valoración negativa de dicha estrategia por entender que carece de desarrollo, según la informado la Junta en un comunicado remitido a los medios. En relación con aspectos concretos, Francisco Igea ha apuntado que entre los objetivos principales se omite el propósito de incrementar la población en España, y principalmente en aquellas áreas que mayor despoblación y dispersión sufren. La ausencia de mecanismos de financiación así como de indicadores de evaluación o iniciativas de descentralización han sido otros de los puntos señalados. "Es un documento muy generalista aún y tiene mucho que mejorar".

Para la Junta de Castilla y León resulta "imprescindible" la necesidad de "cobertura por superficie e incorporar la terminología de prestación de servicios en el territorio y al territorio". En ese sentido se ha referido a que sin cobertura de banda ancha no se puede fijar población ni facilitar la creación de empleo. En su intervención, Francisco Igea ha demandado objetivos claros y “dejar de hablar de cobertura poblacional para hablar de cobertura del territorio" para que se deje de hablar de que el 90% de la población tiene cobertura cuando hoy "un 30 o un 40%" del territorio sin cubrir. "Esto es esencial en nuestra Comunidad", ha reiterado.

El gobierno autonómico también lamenta que no haya unas definiciones "claras" acerca de la terminología que condicionará la aplicación de las políticas públicas que se desarrollen en un futuro. Nuevamente, desde Castilla y León se ha subrayado la necesidad de una fiscalidad ventajosa concreta, unas políticas fiscales que favorezcan el establecimiento de actividad económica, así como una ley de pequeños municipios que simplifique las trabas administrativas y que permita poder emprender con facilidad. “Hay que aprovechar la oportunidad que ha supuesto esta crisis en el mundo rural, en nuestro territorio y tenemos que avanzar con medidas claras, no con documentos vagos faltos de concreción", ha concluido Francisco Igea.