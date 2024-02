Gallardo insiste contra la inmigración: “Soria no necesita 40 señores que no hablan español”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha insistido este viernes en señalar a la organización dedicada a la atención de migrantes Accem y ha rechazado la acogida en Soria: “Soria no necesita a 40 señores que no hablan español y que no van a poder trabajar regularmente”.

García-Gallardo ha escrito este mensaje en su perfil de la red social X un día después de rebajar el tono y defender la labor desarrollada por organizaciones humanitarias en otros ámbitos asistenciales, en la rueda de prensa conjunta en la que compareció junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para presentar el proyecto de ley de Presupuestos.

Soria no necesita a 40 señores que no hablan español y que no van a poder trabajar regularmente.



Soria necesita familias trabajadoras y con capacidad de integración.



Y lo que necesitamos es que el Gobierno deje de financiar a la industria del tráfico de personas ➡️ @Accem_ong https://t.co/GM5CehKWRc — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) February 22, 2024

“Soria necesita familias trabajadoras y con capacidad de integración. Y lo que necesitamos es que el Gobierno deje de financiar a la industria del tráfico de personas”, ha añadido en un mensaje en el que cita a la organización Accem y que enlaza con una información de Soria Noticias sobre la habilitación de 40 plazas para migrantes provenientes de Canarias, dentro del programa de colaboración con las islas para aliviar la presión migratoria que llega allí procedente de África.

Ayer Mañueco reconoció la labor que desempeña el tercer sector en la Comunidad y ha nombrado concretamente a Cruz Roja y a Accem, ONG a las que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), acusó de contribuir a la inmigración ilegal.

“Cruz Roja y Accem hacen en Castilla y León una labor muy importante y positiva en favor de la sociedad en su conjunto y las personas vulnerables en particular”, expresó Mañueco al ser preguntado la polémica generada por las palabras de su vicepresidente días atrás.

En un primer momento, en esa misma rueda de prensa, Fernández Mañueco manifestó que “no tenía nada que decir” al respecto de las reciente declaraciones de su vicepresidente, quien también acusó a estas ONG de “contribuir a la llegada de inmigrantes disfrazadas bajo una apariencia de solidaridad”