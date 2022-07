El gobierno de Castilla y León contesta a la ministra de Defensa y asegura que seguirá usando la UME

La Junta de Castilla y León no asume errores en la gestión de incendios y ha contestado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se ha referido a “comunidades que no han hecho sus deberes” y han recurrido a la Unidad Militar de Emergencias (UME). El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha replicado a Robles en la rueda de prensa posterior su reunión con Pedro Sánchez: “Si le molesta que la UME trabaje en Castilla y León, solo tiene que decirlo”. El presidente autonómico ha mostrado su “sorpresa” por las declaraciones de Robles: “Cuando hablo con ella me dice lo contrario, que la UME está para ayudar”. También ha asegurado que en la extinción de incendio son los bomberos forestales de la Junta —que tiene el servicio privatizado— quienes están “en primera línea de fuego” mientras los efectivos e la UME actúan “de manera secundaria”.

De manera parecida ha respondido el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha afirmado que el gobierno autonómico seguirá pidiendo ayuda a la UME cuando sea necesario, y que hay que estar “orgullosos” de su trabajo.

La ministra de Defensa también criticó las “ocurrencias de última hora” de contratar desempleados para limpiar los montes, un anuncio que realizó el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox). Según Carriedo, la “ocurrencia” de García-Gallardo reforzará el plan de empleo que desarrolla la la Junta con las diputaciones para contratar parados en tareas de limpieza de espacios urbanos y periurbanos. Este año el gobierno autonómico aportó 3,3 millones y las diputaciones compraron el material que usan los trabajadores.

Respecto a las afirmaciones de Mañueco sobre la “intencionalidad política” de los incendios que afectan a la Comunidad porque “quieren quemar Castilla y León”, el portavoz explicó que el 90% de los incendios se producen por negligencias o de forma intencionada. Carriedo finalizó añadiendo que la ministra de Defensa “tiene otras preocupaciones que le llevarán tiempo y dedicación”.