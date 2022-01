Igea desvela una conversación con el presidente del PP de Salamanca imputado

"Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió". Esa fue la conversación que tuvieron el presidente del PP de Salamanca y presidente de la Diputación charra, Javier Iglesias, con el que entonces era vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

Así lo ha relatado el propio Igea este domingo frente a los Juzgados de Salamanca a los que tendrá que acudir mañana Javier Iglesias como imputado por presunta financiación ilegal del partido en 2017, durante las primarias que finalmente ganó el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El juez de Instrucción número 2 de Salamanca imputó en noviembre al PP de Salamanca, a Javier Iglesias y a la gerente del PP, Isabel Sánchez González.

Días después de que el juez imputara a Javier Iglesias, Igea y el 'popular' se encontraron en un tanatorio, en el que le advirtió personalmente lo que ya había comentado en público a la prensa y en privado al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. "Le dije al presidente [Mañueco]: 'Si esto da un paso más y se pasa de las diligencias previas, Javier tiene que cesar'. Y él [Mañueco] me dijo: 'Claro, por supuesto. Lo dice nuestro acuerdo [de gobierno] y los estatutos del PP'". Así ha explicado Igea que fue su conversación con Mañueco. Sin embargo, asegura el candidato de Ciudadanos a la Presidencia, ahí las cosas "empezaron a ser un poquito más difíciles".

La conversación con Javier Iglesias fue similar: "Le dije: 'Mira, Javier. Si esto da un paso más, tú sabes que tienes que cesar'. Y él me miró y me dijo: 'Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió'. Y ahí acabó nuestra conversación". Igea ha retado a Mañueco a acompañar a Javier Iglesias al Juzgado mañana lunes, como haría él si fuera con Ciudadanos y estuviera "seguro" de que lo sucedido fuera legal. "Si yo estuviera seguro de lo que hice, y creo que mi partido fuera honesto, yo acompañaría a Javier [Iglesias]. Porque nosotros no somos como ellos. No sé quién vendrá mañana, pero me imagino que vendrá solo, se irá solo y asumirá lo que tenga que asumir si el juez así lo decide", ha rematado Igea.

El candidato de Ciudadanos a la Presidente de la Junta de Castilla y León ha mantenido la importancia de la presunción de inocencia, aunque se ha mostrado "inquieto" por que esta investigación judicial esté "detrás de la decisión de adelantar elecciones". Además, ha condicionado su apoyo al PP o al PSOE para gobernar a que la Ley de Transparencia, la Oficina de Lucha contra el Fraude y el fin de los aforamientos se aprueben de manera "urgente" en el primer periodo de sesiones de las Cortes de Castilla y León. Estas cuestiones se estaban debatiendo en las comisiones del parlamento antes de que Mañueco convocara elecciones.

El portavoz adjunto en el Congreso de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que "la corrupción y un juez" ha convocado estas elecciones, que se celebrarán el 13 de febrero. Bal ha puesto en valor el trabajo de Ciudadanos estos dos años y medio y el de Igea, quien "defendía la lucha contra la corrupción", algo que "molesta" al Partido Popular. "Mañueco no tenía miedo de que se rompiera el gobierno, sino de que continuara", ha asegurado Bal, que califica a su partido de "imprescindible" para no dar "pasos atrás de gobierno monocolor con redes clientelares, dando dinero a dedo a las empresas".