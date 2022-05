Javier Maroto asegura que quiere vivir en Sotosalbos “independientemente” de cuál sea su trabajo

El senador autonómico y portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este lunes que quiere vivir en Sotosalbos “independientemente” de cuál sea su trabajo. Hacerse una casa es una decisión vital que se hace con una perspectiva temporal de muchos años. Quiero vivir aquí independientemente de cuál sea mi trabajo este mes, el siguiente, dentro de tres años o de cuatro“, ha afirmado en una entrevista a La Brújula Castilla y León, en Ondacero. ”Cuando uno decide irse a vivir a un sitio tiene que ser consecuente. Estoy encantado de esa decisión vital porque creo que es un acierto“, ha subrayado Maroto, quien ha descartado entrar en política local o autonómica porque su ”vocación“ es la política nacional,

Maroto, exalcalde de Vitoria, ha defendido su segundo nombramiento como senador autonómico y se ha preguntado cuántos años deben pasar para que al PSOE le parezca bien que viva en Castilla y León. “No he nacido en Segovia, pero he tenido la oportunidad de conocerla y quererla y estoy encantado de poder vivir aquí y contribuir al proyecto de Castilla y León”, ha apuntado.

A pesar de que esta mañana el Partido Castellano-Tierra Comunera ha denunciado a Maroto ante el Instituto Nacional de Estadística (INE), el senador ha interpelado constantemente al Partido Socialista, a quien ha acusado de “suscitar una polémica que se soluciona muy fácil”, con una llamada del secretario general autonómico, Luis Tudanca, al único concejal del PSOE en Sotosalbos, “que no vive en el pueblo pero conoce muy bien las cosas del pueblo”: “Que le pregunte si Maroto vive o no vive allí”, ha reclamado el propio senador, quien ha dicho que no sería “alimentar más” la polémica, en la que el PSOE insiste “machaconamente”.

Maroto ha advertido del “trasfondo y la connotación política” de las críticas: “Hace unos días a la salida del Senado, una senadora socialista me decía: 'entiende que es muy difícil que nos creamos que alguien como tú pueda vivir en un sitio como ese'. Hay una cultura de que las personas que tienen capacidad y relevancia en las instituciones, las judicaturas y la política tienen que vivir en las grandes ciudades y les parece raro que alguien pueda vivir en el medio rural”, ha aseverado durante la entrevista, en la que ha destacado la “extraordinaria oportunidad” que supone vivir en el medio rural si este ofrece servicios como “fibra, buenos accesos por carretera, frecuencias de AVE, los consultorios, las escuelas y centros sociales cerca y operativos”.

El senador ha asegurado que pretende “luchar” contra esa idea de que los pueblos son “poco o menos” que las grandes ciudades, un concepto que ve “profundamente injusto”.

Maroto ha aludido también al “lapsus” de asegurar que Castilla y León tenía ocho —y no nueve— provincias porque afirma que estuvieron toda la mañana hablando de las elecciones de Andalucía y sus ocho provincias y cuando el senador llegó a las Cortes de Castilla y León dijo ante los medios que había ocho provincias. Cuando Maroto hizo esas declaraciones todavía no se habían convocado las elecciones andaluzas, aunque es algo que lleva meses en el debate político.

El senador del PSOE, “marcado”

Según Maroto, el senador socialista por designación autonómica, Fran Díaz, ha quedado “marcado” y ha sido “víctima” de la forma de actuar del PSOE, que votó en contra de la terna de senadores para mostrar su rechazo al nombramiento de Maroto. “Es el primer senador socialista de España elegido con los votos de Vox y el PP y no por el PSOE”, ha recordado Maroto, quien ha defendido el apoyo de Vox a los nombramientos de los tres senadores (2 del PP y uno del PSOE).