La Junta de Castilla y León priorizó a León como sede de la Agencia Espacial pero no lo hizo público

La Junta de Castilla y León priorizó a León para acoger la sede la Agencia Espacial pero no lo hizo público en la nota de prensa que facilitó a los medios en noviembre, en la que informaba del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la idoneidad de las tres candidaturas que se presentaban: León, Palencia y Cebreros (Ávila).

Es, precisamente el apoyo prioritario de la Comunidad un aspecto que ha despertado polémica. En un principio, cuando se convocó a los ayuntamientos a proponer su localidad para albergar la sede de la Agencia Espacial Española, la Junta defendía a León como una buena ubicación al reunir “todas las condiciones”, como apuntó en reiteradas ocasiones el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Ese 'órdago' por León, que se materializó en mayo con una carta al Ministerio de Ciencia e Innovación, se tapó al concurrir otros dos municipios: Palencia y Cebreros. En ese momento, cuando se oficializa los postulantes, el Ejecutivo autonómico tenía que emitir un informe favorable para respaldar las candidaturas y escoger a una como 'preferida'.

En noviembre, la Junta hizo público su apoyo a las tres candidaturas señalando, una vez más, “las ventajas muy importantes” de León frente a las candidaturas de Ávila y Palencia, aunque Carriedo descartaba en rueda de prensa posicionarse de forma firme a favor de una u otra postulante. Este factor, como sostiene el BOE de 5 de octubre, es clave para haberse tenido en cuenta con mayor firmeza la candidatura.

Ese 3 de noviembre, Carriedo defendía que los informes remitidos “sumaban puntos” de cara a la elección y que su “obligación” era presentar informes al resto de candidaturas“. ”No hay candidatura que haya solicitado el informe que no se le haya dado“, aseguraba, a la par que añadía que todas ellas ”cumplen todas las condiciones“ y recibirán ”todo el apoyo institucional“ si son elegidas. Hay que recordar que Cebreros, como recoge el BOE, solo ofrecía suelo y Palencia hizo su oferta con imágenes de un centro comercial de Seúl, algo que tuvo que retirar al ser alertado que podría tratarse de un plagio.

Esta falta de concreción para designar favorita fue confirmada por fuentes de la Junta de Castilla y León que, ante preguntas de este periódico realizadas de forma previa a la publicación del BOE del 6 de diciembre, habían asegurado que no se había mostrado preferencia por ninguna candidatura, algo que contrasta con lo publicado este martes por el Gobierno central, lo que deja entrever que ante la opinión pública se optó por el no posicionamiento frente a lo remitido por los informes.

Ante las críticas por la tibieza de la Junta, Carriedo ha salido a la palestra para zanjar el asunto. El portavoz ha leído el BOE para dejar claro que el Ejecutivo autonómico dio apoyo “prioritario” a la candidatura de León frente a la de Palencia y Cebreros. Lo que ha tenido en cuenta el Gobierno, como ha apuntado, es la carta a favor de León remitida antes de enviarse los informes de las tres candidaturas.

El consejero ha mostrado su indignación contra el Gobierno por usar la lucha de la despoblación como criterio a favor para otorgar a Sevilla la sede de la Agencia Espacial Española. Carriedo ha lamentado que en la designación se “haya decidido cosas distintas que nada tienen que ver con los problemas demográficos” algo, que a juicio del consejero, “pone de manifiesto la falta de vocación de este Gobierno” para hacer frente al reto demográfico.

Carriedo ha destacado que en el pliego que abría la propuesta para acoger la institución se mencionaba el elemento de cohesión territorial y lucha contra la despoblación para designar la ubicación. Una situación que contrasta con el resultado final, según ha precisado el consejero, puesto que se otorga a la cuarta ciudad con mayor población de España y, además, entre los requisitos básicos hacen que solo puedan optar los grandes municipios.

Pero es que el agravio va más allá y queda reflejado en el Boletín Oficial del Estado del 6 de diciembre, ya que entre los numerosos motivos para escoger a Sevilla se esgrime el siguiente sobre la despoblación: “Se aprecia que, aunque el área metropolitana está creciendo, la ciudad de Sevilla está perdiendo población. Las personas que abandonan la ciudad tienden a ser más jóvenes, lo que a su vez causa un proceso de envejecimiento en la localidad. Sevilla es la única de las cuatro mayores ciudades españolas cuya población ha decrecido en los últimos diez años”.

Es cierto que Sevilla capital ha perdido población, pero su bajada de censo se debe a motivos muy diferentes a los que se registran en las provincias castellanas y leonesas. Entre los motivos, de los que se ha hecho eco elDiario.es, pasan porque los pisos turísticos están empujando a muchos residentes fuera de los centros. En la capital de Andalucía, las viviendas turísticas han crecido un 2.300%, motivo que ha fomentado el éxodo hacia las localidades limítrofes.

“Deficiencias técnicas”

Este tipo de despoblación a causa del turismo masivo es solo uno de los 20 motivos que ha esgrimido el Gobierno frente a otras candidaturas que se han quedado fuera por no presentar los mismos 'pros'. En el caso de Castilla y León, sus tres propuestas se quedaron fuera por “deficiencias técnicas”, como ha apuntado Carriedo y refleja el BOE, aunque cada una con diferentes matices.

En el caso de León, que era una de las que dentro de esta Comunidad más esperanzas se tenía, pese a contar con “un excelente estudio de impacto económico y el apoyo prioritario de su comunidad autónoma”, su falta de vuelos internacionales y que se tenga que conectar con el extranjero vía AVE con Madrid o en avión con Barcelona. Además, el Gobierno concreta que León “no ha presentado ayudas económicas concretas al traslado del personal dela agencia y tampoco hay una presencia relevante del sector espacial en la ciudad”.

Para Cebreros, en Ávila, se descarta su opción al no ofrecer más que suelo para sede ni que no se proponga una sede ni se incluyan “informes de impacto ni de mercado inmobiliario, ni detalla las ayudas específicas propuestas para el traslado de personal”.

La candidatura de Palencia sí que ofrecía un edificio, aunque “necesita obras de adaptación para adecuarse a las necesidades específicas de la Agencia”, algo que resta. Asimismo, como expone el BOE: Palencia no tiene las condiciones de conectividad que se exigen para la Agencia en cuanto a conexiones internacionales aéreas, que deberían de realizarse por AVE a Madrid o vuelo a Barcelona desde Valladolid. Tampoco existe una actividad relevante en el sector espacial, ni en el ámbito empresarial ni en el ámbito de instituciones de investigación. No ofrece un paquete de ayudas concretas para el personal trasladado. El apoyo de la Comunidad Autónoma no es el prioritario“.