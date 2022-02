Mañueco asegura que no habrá repetición electoral y que estará al frente de un gobierno “que no sea xenófobo, racista o machista”

El presidente del Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que no habrá repetición electoral y que el programa de gobierno que acuerde "no será xenófobo, racista o machista". Mañueco ha hecho estas declaraciones tras acabar su reunión con Unión del Pueblo Leónés (UPL), con quien considera que hay "posibilidades de diálogo", si bien aspira a un "gobierno en solitario, estable y fuerte". Los resultados del 13F no avalan las pretensiones de Mañueco, que con 31 escaños necesitaría los votos favorables de Vox, con 13, que ha advertido que no regalará sus votos "a cambio de nada" y que su intención es "entrar en el gobierno". Sin la abstención de Vox del PSOE, tendrá imposible ser investido por mayoría simple.

Mañueco sí que se ha referido a algo intocable que le pide UPL que es la "configuración del mapa autonómico", o lo que es lo mismo, abordar la independencia de León en solitario o junto a Salamanca y Zamora. "El mapa está así desde hace décadas y no hay opciones de trocear Castilla y León o de tocar la integridad territorial, que en el PP vemos esencial", ha subrayado. El presidente también ha reconocido coincidencias con UPL como la despoblación, la industrialización el refuerzo de los servicios públicos y el refuerzo también del corredor atlántico del noroeste.

Ha criticado además que el PSOE "se ha cerrado en banda a cualquier tipo de diálogo" obviando que fue el PP quien se levantó de la mesa de diálogo cuando los socialistas pronunciaron la palabra corrupción". La ronda de contactos con los partidos políticos finalizará este martes, tras los encuentros previstos con Ciudadanos y Vox, con un escaño cada uno, y el plantón de Por Ávila. A partir de ese momento, el PP analizará opciones y estudiará nuevos encuentros. A Mañueco no le dan los números para gobernar en solitario pero asegura que no habrá repetición electoral, algo para lo que pondrá "toda la carne en el asador".