Mañueco hace equilibrios para no contradecir a Vox sobre su plan contra el aborto: “No acepto lecciones”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hablado este sábado, por primera vez, de las medidas anti aborto que impone Vox a las mujeres de Castilla y León y que ha generado varias aclaraciones y desmentidos de la Consejería de Sanidad acerca de su aplicación. Mañueco en declaraciones antes del acto de presentación de candidatos en Zaragoza, ha intentado no desautorizar a su socio de gobierno haciendo equilibrios que le han llevado a decir una cosa y la contraria. “No acepto lecciones de la izquierda cuando se habla de derechos de la mujer en Castilla y León defendemos a la mujer, garantizamos todos sus derechos y la libertad de elección de la mujer”, ha destacado.

El presidente de la Junta ha arrancado explicando que la su gobierno lleva “meses o años” aplicando “medidas de fomento de la natalidad” y ha enumerado las rebajas fiscales a familias numerosas o el material escolar gratuito. “También queremos poner medidas sanitarias asistenciales de fomento de la natalidad que son las que hemos intentado explicar en los últimos días”, ha dicho. Así ha precisado que las medidas se van a aplicar sobre “premisas”, como “libertad absoluta de elección de la mujer embarazada”, respeto “absoluto” de sus derechos, respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios e incorporación de las medidas “desde la voluntariedad” para las embarazadas que lo necesiten y la aplicación bajo criterio médico “respetando la ley y las recomendaciones de la Sociedad de Ginecología”.

Mañueco ha precisado que cuando un ginecólogo considere que la mujer necesita apoyo psicológico podrá derivarla directamente sin que la embarazada tenga que ir a Atención Primaria para esa derivación, “para ser más ágil en la prestación de servicios”. Sobre las ecografías en 4D, que según Vox se van a ofrecer a todas las gestantes “para que vean la cara del feto” y que según la Sociedad de Ginecología y Obstetricia sólo están indicadas para confirmar o descartar malformaciones en el feto, Mañueco ha dicho que en estos momentos en Castilla y León hay dos hospitales que no tienen ese tipo de equipamiento, Ávila y Segovia, y que quieran que se haga en todas las provincias “desde el respeto y la libertad absoluta de la embarazada si ellas la solicitan” y “bajo estricto criterio médico” porque “si se considera que es peligroso para la mujer o para el feto, eso no se hará”.

No desautoriza a García-Gallardo: “No soy yo quien tiene que analizar las palabras o la intencionalidad”

El presidente de Castilla y León no ha querido desautorizar al vicepresidente, Juan García-Gallardo. “No voy a entrar en lo que dijo o no dijo por que no soy yo quien tiene que analizar ni las palabras ni la intencionalidad de nadie. Yo lo que digo es lo que hay, y esto es lo que va a ocurrir, lo que va a hacer el Gobierno de Castilla y León y la Consejería de Sanidad”. Además, ha añadido que “más allá de las interpretaciones que pueda hacer cada uno” y más allá de las “explicaciones” que hagan los periodistas “en el ejercicio de su libertad de expresión”, los hechos son “libertad absoluta de la mujer para elegir, respeto absoluto de la mujer embarazada, respeto absoluto de los derechos de los sanitarios” y que la Junta quiere “agilizar la prestación de servicios”.

Sobre la escucha del latido fetal a las mujeres que quieren abortar: “Niego la mayor”

Sobre el ofrecimiento de escuchar el latido fetal a mujeres que quieren abortar, algo que explicó García Gallardo en la rueda de prensa en la que calificó de “escalofriantes” los datos de aborto en Castilla y León, Mañueco ha dicho que “niega la mayor” porque las medidas “no van de eso, van del fomento a la natalidad y la mujer que lo solicite, si está embarazada lo podrá escuchar. Lo tiene que solicitar la mujer y también tiene que haber una situación de criterio médico, porque debajo de la semana 12 la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, no lo recomienda”