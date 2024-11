Mañueco (PP) dice condenar “todo tipo de violencia” tras la agresión a Sánchez

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha asegurado “condenar todo tipo de violencia”, en relación con la agresión sufrida este domingo en Paiporta por Pedro Sánchez durante su visita juntos a los reyes y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

“La violencia no puede ser el cauce para la indignación, la rabia, el cabreo, el dolor o la emoción que se está viviendo en estos municipios concretos de Valencia. Eso que quede bien claro, que lo condeno tajantemente. No tuve la oportunidad de verlo, me consta que ha habido algunos incidentes cuando él se iba en el coche. Lo que creo que debemos hacer todas las fuerzas políticas es condenar siempre la violencia, contra todo”, ha apuntado Mañueco.

El presidente del Ejecutivo de Castilla y León sería de los primeros líderes 'populares' en salir a hacer una condena pública de la agresión contra Sánchez, cuestión que el PSOE, desde su cuenta en X, afeó al PP y Alberto Núñez Feijóo. Fernández Mañueco también hizo referencia los reyes de quienes ha defendido que están “a la altura” en estas circunstancias “con un comportamiento ejemplar”.

El líder 'popular' también ha hecho mención al presidente de la Generalitat Valenciana. “Me pongo en la piel de mi amigo Carlos Mazón, lo que estará sufriendo, lo que estará sufriendo la gente de esos municipios. Es una tragedia y hay que volcarse en lograr su recuperación lo antes posible”, ha afirmado.

“No es el momento ahora de las cuestiones políticas, llegará. Pido que nunca nadie tenga que vivir una situación como la que se ha vivido”, ha afirmado Mañueco.

“Ya llegará el momento de hacer reflexiones con frialdad”

En su intervención, Fernández Mañueco también ha incidido en que, “ante una situación de emergencia nacional”, tiene que situarse al frente “el Gobierno de España”. El presidente de la Junta de Castilla y León ha apostillado que “ya llegará el momento de hacer reflexiones con frialdad” de la mano de informes de gestión de catástrofes.

Sobre la expresión “emergencia nacional”, Mañueco ha evitado concretar si se trata de una crítica al Gobierno y ha indicado la necesidad de “una reflexión profunda” para lograr atajar con mayor eficacia la prevención, la gestión y la recuperación tras las catástrofes sin tintes partidistas.

“La respuesta tenía que haber llegado de otra manera. Tendríamos que haber actuado todos de otra manera. No me corresponde a mí actuar ahora o decir qué es lo que tiene que ocurrir”, ha agregado el presidente de la Junta.

Mañueco ha explicado que el nivel 3 de alerta, que tanto se ha solicitado estos días, se usa cuando “se supera la responsabilidad autonómica”. Este ha agregado, se puede solicitar desde la presidencia autonómica, pero también se puede decidir desde el Gobierno central. En estos casos, ha matizado, hay que buscar “el entendimiento”, ya que, “en situaciones de catástrofe no debe haber confrontación política”.

El líder del Ejecutivo de Castilla y León ha defendido el sistema autonómico del que ha señalado que “permite acerca la gestión eficaz de los servicios públicos cotidianos a los ciudadanos” aunque en casos de una emergencia nacional “se requiere el esfuerzo y coordinación de todos”. “No es un problema del estado de las autonomías, pero tenemos que mejorar la coordinación y la eficacia”, ha apostillado.