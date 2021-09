Las plataformas por la España Vaciada buscan revolucionar el mapa político de Castilla y León

Castilla y León lleva décadas con un saldo vegetativo negativo. La despoblación que ha asolado a la comunidad, unida a la sensación de abandono que sienten miles de ciudadanos, ha provocado la movilización de plataformas en varios puntos de la comunidad. Algunas empezaron hace varios años y otras tienen menos experiencia, pero ahora buscan revolucionar el mapa político: quieren presentarse a las elecciones locales, autonómicas o nacionales. Muchos sienten que tienen mismos problemas y se les hace "el mismo caso" en muchos pueblos: "cero patatero", zanja una de las portavoces de la España Vaciada, Nieves Trigueros. ¿Su objetivo? "Que no decidan nuestro futuro desde Madrid, Barcelona y Sevilla", responde.

El caso de Soria ¡YA! es el más conocido por el papel que ha jugado en la Coordinadora de la España Vaciada, su tejido social y su presencia mediática. Pero no es la única plataforma que está trabajando en presentarse en algunos comicios. Organizaciones de Palencia, León y Segovia también están estudiando cómo y dónde presentarse.

Según explica uno de los portavoces de Soria ¡YA!, Toño Palomar, asegura que es una demanda de buena parte de la ciudadanía soriana desde hace "un tiempo". De momento solo ha habido "reuniones" al respecto, y no hay todavía una decisión en firme sobre a qué elecciones presentarse, aunque tienen la vista puesta en las elecciones autonómicas y su posible adelanto electoral.

A Soria le corresponden cinco procuradores en las Cortes y sería más fácil conseguir representación que en las elecciones al Congreso de los Diputados. A partir de 2008 y como efecto de la migración constante, Soria solo puede elegir a dos representantes ante, que desde entonces se han repartido PP y PSOE. De hecho, es necesario remontarse hasta 1982 para encontrar un diputado de otro partido, y ese era la Unión de Centro Democrático (UCD). "En las elecciones autonómicas hay partido", asegura. En 2019 el PSOE obtuvo el 40,7% de los votos y sacó tres procuradores, mientras y el Partido Popular se hizo con el 27.6% de los apoyos y dos procuradores. Quedaron fuera de juego Ciudadanos (11,2%) y la Plataforma del Pueblo Soriano -una escisión del PP- (PPSO), que no llegó al 9%.

Soria ¡YA! lleva veinte años trabajando como plataforma, una esencia que no quieren perder al entrar en el ruedo político. "Siempre va a haber detrás un movimiento ciudadano", garantiza Palomar. De momento no hay candidatos, pero sí un esquema de cuáles serán las demandas de la plataforma: la autovía, el tren, la sanidad y la lucha contra la despoblación.

La apuesta localista, aunque no sea una plataforma social, también ha funcionado en la provincia abulense. Por Ávila es una escisión del Partido Popular creado en 2019, con un procurador en las Cortes de Castilla y León, la Alcaldía en el Ayuntamiento (el alcalde es Jesús Manuel Sánchez Cabrera, expresidente de la DIputación con el PP) y cuatro diputados provinciales.

¿Qué más plataformas hay, además de Soria ¡YA!?

Aparte de Soria ¡YA!, hay otras plataformas que están trabajando en acudir a los comicios, aunque cada una va a una velocidad. La Asociación pro Desarrollo de Palencia APRODESPA-Meseta Limpia, lo tiene muy claro. "Vamos a trabajar para presentarnos en las tres elecciones. La decisión está madurada, ya veremos si podemos llegar", apunta Nieves Trigueros. Según avanza, varias plataformas palentinas -no quiere concretar todavía cuáles- están trabajando en crear la Unión de Comarcas Palentinas (UCOPA) y asegura que estarían "preparados" incluso si las elecciones autonómicas se adelantaran.

La asociación Meseta Limpia nació hace 18 años para defender la sostenibilidad medioambiental en Palencia frente a macrogranjas o macroproyectos eólicos. "Ya no sabemos qué inventar para que nos hagan caso", bromea Trigueros, que así justifica la posible entrada en política de varias plataformas palentinas.

Más incipiente está el tema en León. Tres plataformas (León Ruge, Nós Terra Maire y Ciudadanos Reino de León) están trabajando en un enfoque que no es tan leonesista como el de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), por lo que quizá resulte complicado ‘robarle’ el procurador que el leonesismo conserva en las Cortes de Castilla y León. Según explica el portavoz de León Ruge, Sergio Díez, no apuestan por la separación de León y El Bierzo, si no que es "todo uno". Se van a reunir con más colectivos de carácter social (sanitarios, ambientales y otros) para ver si existe un "interés" en intentar presentarse a las elecciones nacionales.

Segovia y Zamora, con un proceso más incipiente

El proceso en Segovia está "mucho más atrás". La portavoz de la Coordinadora para el desarrollo integral del Nordeste de Segovia (Codinse), Marimar Martín, aboga por seguir siendo una "entidad social". "Es una posibilidad que hay que ver, valorarla y estudiarla. No es solo una lista y presentarse, es mucho más complejo. Hay que ver cómo y de qué manera", explica Martín. En Zamora, tampoco es una idea que se plantee nadie de la Coordinadora de la España Vaciada. El portavoz de la Coordinadora Rural de Zamora, Chema Mezquita, descarta esa opción en Zamora. La Asociación Viriatos Zamora -que tampoco está dentro de la Coordinadora de la España Vaciada- descarta también entrar en política, según apunta su presidenta Ana Morillo. "No lo criticamos, es una opción clara. Pero si tienen intención política, que no vayan con triquiñuelas", pide.

La posible concurrencia a elecciones es una cuestión que también se plantean otras plataformas, aunque no estén integradas en la Coordinadora de la España Vaciada. El portavoz de Otra vez no en Sayago, Delfín Martín, asegura que se está "fraguando" esa idea, después de las denuncias por los macroproyectos eólicos que se plantean en la comarca.

Martín apuesta concurrir a las elecciones locales y defender "una determinada visión de cómo puede ser el futuro del medio rural", con ideas "bastante alejadas" de las que tienen los actuales alcaldes. "Hay un sentir general de que en las grandes ciudades no hay un conocimiento real de lo que son los pueblos. Iremos viendo lo que pasa, pero sí veo que hay esa inquietud y veremos dónde acaba", apunta.