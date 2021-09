Soria ¡Ya! prepara su salto a la política si hay elecciones anticipadas en Castilla y León

La plataforma ciudadana Soria ¡Ya! se prepara para presentarse a las elecciones autonómicas en Castilla y León. El clima electoral provocado por la tensión en el seno de la coalición PP y Ciudadanos de las últimas semanas lleva a la entidad a adelantar sus planes de presentarse a una convocatoria electoral. La plataforma tiene la vista puesta en el mes de marzo, aunque también trabajan con la posibilidad de presentarse antes, en noviembre, la otra fecha que bajara el PP de Castilla y León para adelantar los comicios.

La organización soriana fue junto a Teruel Existe una de las promotoras de la Revuelta de la España Vaciada, el movimiento que desde 2019 trata de colar en la agenda política la despoblación, reclamando un pacto de Estado y políticas para revertirla. Aunque la plataforma se constituyó en 2001, el objetivo actual es el de concurrir a las autonómicas si así lo deciden sus miembros en asamblea. Si finalmente dan el paso, Soria ¡Ya! seguirá el camino emprendido por Teruel Existe, que logró un diputado y dos senadores en las generales de 2019, y que ahora trabaja también para presentarse a las elecciones autonómicas y municipales aragonesas.

"Estamos preparándonos para lo que pueda pasar", explica Silvia Largo, una de las portavoces de la organización, que prefiere no adelantar acontecimientos por si finalmente no hay elecciones anticipadas. Reconocen que trabajan ya con la vista en el mes de noviembre, aunque la decisión final de acudir o no la tendrán que tomar en asamblea los miembros de la plataforma. No es la primera vez que bajaran dar el salto, en las últimas elecciones generales, en las que sí concurrió Teruel Existe, los sorianos no tuvieron tiempo. "En aquel momento nos pilló con el pie cambiado", reconoce Fernando Arévalo, portavoz de la plataforma en aquel momento. Ahora cuentan con apoyos inesperados, incluso el de el presidente de la CEOE de Castilla y León.

En 2019, Teruel Existe se convirtió en la primera agrupación de electores que logró representación parlamentaria. Un objetivo que Soria ¡Ya! veía entonces imposible. "Teníamos una estructura organizativa distinta a la de Teruel Existe y hasta entonces no nos habíamos planteado en serio presentarnos". Fue una decisión técnica pero también estratégica. La plataforma quería lograr sus reivindicaciones, que pasaban primero por un pacto de Estado contra la despoblación desde la sociedad civil. "Entonces creíamos que sería factible hacerlo sin entrar en política", indica.

Ahora la situación es diferente. La irrupción de los turolenses en el Congreso y en el Senado donde, Teruel Existe está poniendo sobre la mesa reivindicaciones históricas de la provincia de Soria, les ha marcado el camino. La relación entre ambas organizaciones es fluida, comparten problemas y estrategias. Sin ir más lejos, este fin de semana las dos plataformas y una decena más se han reunido en Cuenca, donde han acordado por consenso crear una herramienta política para presentarse a los próximos procesos electorales que se convoquen.

Como sucede con Teruel Existe, que ya ha anunciado su intención de presentarse a autonómicas y generales, Soria ¡Ya! se debate entre que fórmula utilizar. Existen dos: concurrir como partido político tradicional o hacerlo como agrupación de electores. Esta última fue la que decidió la agrupación aragonesa, pero no está exenta de dificultades. Por un lado las agrupaciones de electores no reciben subvenciones como los partidos políticos y están obligadas a desaparecer entre un comicio y otro. Es decir, cada vez que se presentan tienen que constituirse desde cero y el proceso tampoco es sencillo. Mientras que un partido político solo necesita el aval del 0,1% del censo de la circunscripción a la que concurren, las agrupaciones de electores tienen que alcanzar el 1%, según la normativa autonómica de Castilla y León.

Soria ¡Ya! estudia todas las posibilidades con el objetivo de llegar a las elecciones si se convocan en el mes de marzo. Si, como apuntan algunas informaciones, Alfonso Fernández Mañueco decide adelantarlas a noviembre, fuentes de la plataforma señalan que sería más difícil aunque no imposible. "Tendríamos que trabajar más ", indican. En esas eventuales elecciones a las Cortes de Castilla y León, la plataforma tendría fácil lograr representación. En las generales Soria solo lleva dos diputados, que suelen dividirse entre PP y PSOE, pero en las autonómicas hay en juego cinco escaños, ahora tres del PSOE y dos del PP. Este periódico ha intentado recabar la posición de las dos formaciones mayoritarias en la provincia, pero han declinado valorar la posible irrupción en política de Soria ¡Ya!. Desde la plataforma señalan que no se conformarán con un único procurador: "Si nos presentáramos saldremos a ganar".