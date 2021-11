El PP rechaza abrir un "mercado persa" en los presupuestos para cambiar votos por cesiones injustificadas

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha sido tajante este lunes al rechazar la posibilidad de abrir en Castilla y León un "mercado persa" en relación a la aprobación de los presupuestos generales de 2022, que ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No lo aceptamos para España y tampoco lo aceptamos para Castilla y León", ha aseverado De la Hoz en su rechazo a cualquier posibilidad de cambiar votos por "cesiones injustificadas a territorios" para recordar que con esa premisa no se construye Comunidad.

De la Hoz ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas sobre el estado de las negociaciones para la aprobación del proyecto de presupuestos de la Comunidad con Por Ávila, que ha registrado 22 enmiendas parciales por valor de 35 millones de euros que analizan ahora los dos grupos que sustentan a la Junta, PP y Ciudadanos, en una "predisposición absoluta" para llegar a un acuerdo que ha sustentado en cualquier caso en tres premisas: que respondan a un planteamiento de necesidad, la posibilidad de llevarlas a cabo y si se pueden afrontar con el capítulo VI asignado ya la provincia de Ávila.

Según ha significado a este respecto, el capítulo VI de inversiones asignado a la provincia de Ávila para 2022 es "el más algo de la historia", con 70 millones de euros, 25 millones de euros más que en las cuentas precedentes, y el doble de lo que destinará el Gobierno de la nación a la provincia abulense en el capítulo de inversiones (35 millones de euros).

Polideportivos con techo cubierto en Ávila

De la Hoz ha hecho hincapié en que Por Ávila ha enmendado el proyecto de presupuestos en otros 35 millones que se están analizando en un debate "cordial y afable" que permita constatar la verdadera necesidad de las peticiones que pide la formación abulense para preguntarse en voz alta si es "justo y necesario" que todos los polideportivos de la provincia abulense tengan el techo cubierto y que en el resto de la Comunidad no lo tengan.

El portavoz del Grupo Popular ha reconocido que todas las enmiendas parciales tienen un planteamiento legítimo --se ha referido a las de todos los partidos salvo VOX al que ha afeado que no haya tenido a bien formular enmiendas parciales-- para insistir en que esa premisa no quiere decir que tengan que ser aceptadas "a pies juntillas" y volver a apelar a los términos de verdadera necesidad y que, de ser así en el caso concreto de las de Por Ávila, se podrían asumir a través de las inversiones no provincializadas.

"Esto precisamente es una de las cosas que estamos analizando", ha precisado el portavoz del Grupo Popular que explicado que también están analizando las 258 enmiendas parciales por 77 millones de euros que ha presentado en esta ocasión el procurador de UPL, para evidenciar que representan "un volumen extraordinario nunca antes presentado" por los leonesistas.

Respecto a las 23 enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos, se ha mostrado confiado en que puedan salir adelante no sólo con el apoyo del procurador que necesitan para alcanzar mayoría suficiente sino por una "mayoría unánime" desde el convencimiento de que se trata de "reivindicaciones más que justas".

Por su parte, el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, ha defendido que hablar de las necesidades de una determinada provincia no supone entrar en un mercado persa ya que, al contrario, refleja el trabajo de los procuradores por su provincia".

El portavoz de los liberales ha confirmado que la negociación con Por Ávila y con UPL "marcha" para añadir que, en el caso concreto de las enmiendas parciales de los abulenses, reflejan en su mayoría "demandas históricas" de esta provincia en asuntos sobre los que "se ha hablado mucho" como el acelerador lineal. Así, se ha mostrado convencido que en el ánimo de todos los procuradores está que Ávila tenga un acelerador lineal para zanjar que las negociaciones "marchan y marchan bien".