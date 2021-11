Por Ávila condiciona los Presupuestos de Castilla y León a que no haya elecciones

Por Ávila condiciona los Presupuestos de Castilla y León a un acuerdo de estabilidad. En una entrevista a elDiario.es, el alcalde de Ávila y vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, exige a PP y Ciudadanos estabilidad política, una descentralización de la Administración y más inversión pública en Ávila. Asegura también que su partido -una escisión del PP en la provincia- es "el mayor defensor" de la España Vaciada en Ávila.

Estamos en un momento clave en la negociación de los Presupuestos de la Comunidad. ¿Por qué el PP solo negocia con Por Ávila?

Desconocemos el motivo. Desde el primer momento dejamos claro que somos una fuerza basada en Ávila pero a la vez nos consideramos de Castilla y León y nos consideramos españoles. Estamos a disposición de poder dar estabilidad al gobierno de la comunidad en un momento difícil, saliendo de una pandemia, en el cual las empresas y los posibles inversores quieren una garantía de estabilidad. Nosotros estamos dispuestos. ¿A qué hemos condicionado esta estabilidad? A inversiones para la ciudad y la provincia de Ávila. Pretendemos intentar corregir esa deuda histórica que tiene la Junta de Castilla y León con Ávila y también con otras provincias que están en la periferia y que se han visto postergadas en cuanto a las prioridades que ha tenido la Junta de Castilla y León en los últimos años como Soria, Zamora o Segovia. Por eso, creemos que es el momento de dar el cambio, que parece que hace dos días no existía la España vaciada. El gobierno de la nación y el de la Junta no han apostado por paliar esa situación.

¿Cuánto pide de inversión para Ávila? En estos últimos años hemos visto acuerdos del anterior gobierno que se basaban en tantos millones. Algunos del PP dicen que Por Ávila parece el PNV.

Bueno, no sé en qué nos estarán comparando con el PNV. Nosotros nos consideramos abulenses, castellanos y leoneses y españoles. Creo que ahí hay una gran diferencia en cuanto a los partidos nacionalistas, ¿no? Es verdad que hemos condicionado nuestro voto a que se terminen de ejecutar los compromisos de este 2021. Por ejemplo, hay infraestructuras de las que aún no sabemos nada, como el helipuerto del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, algo muy importante y muy demandado. En segundo lugar, nuevas inversiones para la provincia y la ciudad, que son muy necesarias y que vamos a dar a conocer en el momento oportuno. Y en tercer lugar, un acuerdo de estabilidad. Es importante que lo unamos al apoyo a los Presupuestos para dar estabilidad al gobierno regional. Se necesita estabilidad. No podemos estar otra vez con elecciones cuando las autonómicas van a tocar en menos de año y medio. En ese sentido, la gente nos demanda estabilidad y nosotros estamos dispuestos a darla, pero lógicamente, a cambio de inversiones para Ávila.

¿Van unidos el acuerdo presupuestario y el acuerdo de estabilidad?

Desde luego que en Por Ávila lo queremos vincular. Lo que le hemos propuesto al gobierno regional es que haya una vinculación de dar estabilidad. Consideramos que sería absurdo negociar unos presupuestos para que el día después se convoquen unas elecciones y evidentemente no se ejecuten esos presupuestos. No tendría ningún sentido.

Entonces si, como se viene diciendo, después de los presupuestos, puede haber una convocatoria electoral, ¿ustedes se sentirían traicionados?

Evidentemente no se cumpliría parte del acuerdo que quiere negociar Por Ávila con el gobierno regional. Eso es.

¿Y van a pedirle garantías al presidente Mañueco para que eso no ocurra?

Nuestro acuerdo está vinculado a la firma por parte del gobierno regional de un acuerdo, con luz y taquígrafos, porque es una condición de las que hemos puesto encima de la mesa.

¿Cree que si hubiera elecciones, estas perjudicarían o beneficiarían a Por Ávila?

Por Ávila está trabajando desde el primer día. En las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual está haciendo un trabajo increíble. La verdad es que nunca se había oído hablar tanto de Ávila como ahora. Tenemos numerosos cargos públicos, pero también es importante el procurador en las Cortes; y más en este momento. Es un procurador decisivo para sacar adelante el presupuesto y dar estabilidad, eso nos hace ser responsables. Creo que el ciudadano lo va a valorar positivamente. No tengo ninguna duda de que Por Ávila revalidará ese procurador en las Cortes.

Los ciudadanos se han dado cuenta de que es necesario un partido en el que, independientemente de la izquierda o la derecha, defienda los intereses de Ávila. La gente está viendo que se pueden conseguir cosas, que estamos consiguiendo cosas gracias a que nuestro voto es decisivo. Y también, por qué no decirlo, siendo leales con Castilla y León y con España. No hace falta ser un partido nacionalista e independentista; sino que puedes ser una formación política propia pero que sea coherente, leal y razonable. Nosotros nunca jamás hemos pedido que quiten algo a alguien para que lo tengamos nosotros. Lo que pedimos siempre es que tengamos las mismas oportunidades, igual que tienen otros territorios.

Nosotros en Ávila representamos realmente lo que supone la España Vaciada

Nos está hablando de un discurso transversal que ahora también oímos a las plataformas de la España Vaciada. Muchas están pensando en presentarse a las elecciones. ¿Cree que aquí ese espacio lo ocupa Por Ávila?

Esas organizaciones se están fijando mucho en el modelo de Por Ávila. Hemos sido pioneros en este sentido. Teruel Existe consiguió un escaño en el Congreso y poco a poco van surgiendo más organizaciones. Yo creo que nosotros en Ávila representamos realmente lo que supone la España Vaciada porque somos los primeros que hemos puesto encima de la mesa las necesidades, cuáles son aquellos objetivos que tienen los abulenses y qué oportunidades tendríamos si se pusiera por parte del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León toda la carne en el asador para una tierra que tiene posibilidades y que podría tener oportunidades. Somos los mayores defensores de la España Vaciada en nuestra provincia y estamos abiertos a representar a todos los que consideren que no se están viendo representados por los grandes partidos.

¿Descartan por lo tanto algún tipo de reencuentro con el PP?

De momento eso lo hemos dejado a un lado. Lo dijimos desde el primer día, somos una formación que nace para defender los intereses de los abulenses. En nuestros equipos hay personas de derechas y de izquierdas, todo el mundo se siente representado. A día de hoy no tenemos pensado bajo ningún concepto tener ningún tipo de coalición electoral con el PP, ni mucho menos. Por Ávila concurrirá a las próximas elecciones como Por Ávila.

Queríamos preguntarle también por el incendio de Navalacruz. En su momento usted pidió la dimisión del delegado territorial de la Junta de Castilla y León y no sé si pudo influir también en el incendio que no hubiera un parque comarcal de bomberos.

Hay muchas provincias que vienen intentando implantar estos parques, no ha sido posible por un problema de financiación. Las diputaciones se financian a través de los tributos en función de los habitantes que tiene. Y es la pescadilla que se muerde la cola: las provincias más pequeñas, menos financiación tienen y menos posibilidades tienen de implementar servicios. A día de hoy solamente existe un parque de bomberos que da servicio a toda la provincia, el del Ayuntamiento. Y nos sentimos muy orgullosos de prestar ese servicio, pero sabemos que es insuficiente.

Por eso cuando yo era presidente de la Diputación, dimos los primeros pasos con la Junta, que hizo un estudio acerca de dónde se deberían ubicar. Y pedimos a la Junta más financiación para poder asumir ese coste, que es muy necesario. Ahora hay un compromiso claro y conciso por parte del presidente de la Junta de contribuir a financiar esos parques. Estos deberían ser mixtos. Es decir, que dieran posibilidad de atender las necesidades en suelo urbano y en incendios forestales, como Madrid. Seríamos más eficaces y más eficientes.

El protocolo en el incendio de Navalacruz no funcionó

Se va a abrir una comisión de investigación en las Cortes sobre el incendio a petición de Por Ávila. ¿Qué cree que puede salir de esa comisión de investigación? ¿Determinar responsabilidades o determinar necesidades para evitar que esto vuelva a suceder?

Creo que los protocolos no funcionaron por las distintas circunstancias que se daban esos días. Como saben, la temperatura era muy alta, el viento era muy fuerte y la humedad era muy baja. Por lo tanto, se dieron unas circunstancias muy especiales. En ese momento el protocolo no funcionó. No funcionó, a lo mejor, porque no está previsto que haya esas circunstancias meteorológicas, porque el cambio climático está haciendo mella también en Castilla y León y en la provincia de Ávila. Lo que queremos nosotros es que revisemos todos los protocolos y vamos a intentar optimizar los medios. Si hay un incendio en una carretera justo al lado de una zona con un potencial, como vimos, de que haya un incendio forestal, no puede ser que no se active el helicóptero desde el primer momento. Porque evidentemente si el helicóptero llega y en el primer momento echa un 'bambi' de agua sobre el coche, se acabó todo. No estaríamos hablando de 22.000 hectáreas quemadas ni de la ruina para muchos ganaderos y vecinos de la comarca de la sierra de la Paramera y del valle Amblés. Porque es muy triste.

Pero el PP seguramente lo primero que quiera hacer será llamarle a usted por su responsabilidad como expresidente de la Diputación.

Estaré encantado de ir a explicar las cuestiones que hay tal cual se lo he explicado a ustedes. La Junta ha mirado a un lado siempre y no ha querido apoyar a las diputaciones provinciales más pequeñas en la financiación para poder sacar adelante los parques de bomberos comarcales. Yo como presidente de la Diputación inicié esta tramitación y dijeron que iban a hacer un estudio. Han hecho un estudio y ahora se está intentando sacar adelante. Vamos a ver. Yo estaré encantado de participar en esa comisión.

Están creando también una comisión de investigación en el Ayuntamiento por las subvenciones que recibió el festival 'Abvlensis' en el anterior mandato. ¿Qué indicios tienen para pensar que ha habido una sobrefinanciación? ¿Qué esperan sacar en claro?

Abvlensis es un festival con un reconocido prestigio en la ciudad de Ávila pero no solamente aquí, sino también a nivel nacional e incluso internacional. Nosotros queríamos continuar con el festival y la asociación Tomás Luis de Victoria renunció a continuar. ¿Por qué? Porque las partidas económicas no eran las que pretendían. Analizando concienzudamente en qué se gastaba el dinero descubrimos que los gastos que no correspondían al caché de los artistas eran demasiado elevados. Y descubrimos que había determinados gastos como dietas para la organización que eran muy elevados. Evidentemente, no era normal. Una de las personas que cobraba dietas y participaba en la organización era concejal en el Ayuntamiento en ese momento. Debíamos hacer una comisión para aclarar todo y que se vea cómo ha transcurrido todo. Nos extrañaba muchísimo que hubiera tantos gastos y los cachés fueran tan bajos. Se está recabando toda la información por parte de los equipos técnicos y en cuanto lo tengamos pondremos en marcha la comisión para aclarar todo esto. Nos gustaría continuar con 'Abvlensis', pero queremos saber qué se ha hecho con el dinero público.

Si la comisión acaba detectando irregularidades, ¿acudirán a la Fiscalía?

Evidentemente. No tengan la menor duda.

Mañueco está siendo bastante mejor presidente para Ávila de lo que fue Herrera

¿Saben algo de la posible implantación de la Academia de la UME en Ávila?

De momento no sabemos nada. Hemos instado a la ministra y hemos pedido varias veces reuniones y no se nos ha contestado. Desde Por Ávila se llevó una propuesta a las Cortes, una PNL que apoyaron todos los partidos políticos. Nos consta que el vicepresidente Igea ha solicitado que sea aquí en Ávila, pero no tenemos conocimiento. Lo que sí tenemos es terreno suficiente a disposición del Ministerio para que se pueda desarrollar aquí. La provincia de España en la que más intervenciones hace la UME es Ávila. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que no haya una unidad de la UME en nuestra provincia.

¿Para cuándo una solución al no abastecimiento de agua en la capital?

Ya estamos muy cerca. El viernes 12 se van a presentar las conclusiones del grupo de expertos para buscar una solución definitiva. El problema de abastecimiento de agua tenemos que remontarnos cientos de años, es un problema que hay que abordar con seriedad. Los expertos van a aclarar cómo debemos hacerlo para optimizar los recursos hídricos que tenemos, que son limitados, de tal manera que garanticemos el abastecimiento en la ciudad. Nos van a proponer un cambio del modelo de gestión de agua, muy interesante, ya lo conocerán cuando lo presenten. Y creo que en ese sentido vamos a poder garantizar y dar respuesta a lo que nos demandan los abulenses. Y probablemente será el mejor legado que podamos dejar como corporación a la ciudad: garantizar de una vez por todas el abastecimiento.

¿Cómo valora los Presupuestos Generales del Estado?

No aparecen infraestructuras muy deseadas para esta provincia. Llevamos años esperando la A-40. La vamos a llamar 'la autovía deseada', porque realmente todos deseamos esta autovía. Es una autovía muy necesaria para el estado, ya no solamente para Ávila, porque descongestionaría el tráfico que viene del noroeste de España y del centro de Castilla y León y que baja al sur de Madrid o que baja al levante y que no tendría que pasar por Madrid. Es una infraestructura para el Estado, pero es estratégica para nuestra provincia porque la vertebra de norte a sur. Sería muy importante. Pero hay otras infraestructuras que no se han recogido, como las necesidades del ferrocarril. Tenemos un ferrocarril que tarda más que lo que tardábamos hace veinte años. No se puede consentir que estemos hablando de alta velocidad, que la ministra venga a Castilla y León a hablar del AVE y nosotros estemos hablando de tener un ferrocarril del siglo XXI porque no tenemos posibilidad de AVE. Nos han dejado fuera de las conexiones AVE los gobiernos del PP y los del PSOE y tampoco tenemos la posibilidad de estar conectados con la red de tren cercanías con Madrid, una gran demanda que tenemos y que podría ser una solución. Porque si no hay trabajo en nuestra tierra tendremos que ir a buscarlo a Madrid, Valladolid o Salamanca.

Ahora hay un debate por la descentralización de la Administración. ¿Cuál es la opinión que tiene el alcalde de Ávila? ¿Cree que es necesaria una descentralización del Estado?

Creo que hay determinados organismos podrían descentralizarse y podrían llevarse a provincias como la nuestra, con un problema de población. Estamos hablando de Ávila, de Soria, de Zamora, de Teruel... de provincias en las que, si se ubicara un ministerio, solamente con la carga de funcionarios, harían mantener muchísimos otros empleos. Por lo tanto, consideramos que es una apuesta muy buena, es positiva. Ahora lo propone Pedro Sánchez, pero nosotros lo propusimos al inicio de mandato. Es una oportunidad, pero no solamente con el Estado, si no con empresas grandes que puedan asentarse en el mundo rural.

¿Cree que la Junta de Castilla y León también tendría que hacerlo? Hay territorios que critican mucho la concentración en Valladolid.

Evidentemente la Junta tiene una tarea por delante que hacer. No todo se puede concentrar en Valladolid, Burgos y León. Nosotros somos una de las únicas provincias que no tiene un organismo descentralizado: el TSJ está en Burgos, el Procurador del Común está en León, el Consejo de Cuentas está en Palencia, el Consultivo en Zamora... Deberíamos tener todos las mismas posibilidades y oportunidades.

Por volver un poco al principio, a ese acuerdo de estabilidad con el gobierno autonómico. ¿Cree que no va a haber elecciones adelantadas?

Mire... estuve muchos años en el PP. Sé lo que supone para el PP las elecciones municipales, en las que los alcaldes y concejales luchan por el voto para ser elegidos, y cómo luchando por ese voto también ayudan a las elecciones autonómicas, para que, en este caso, Alfonso Fernández Mañueco pudiera ser presidente. Creo que conocería muy poco a Alfonso Fernández Mañueco si convocara elecciones autonómicas sin que coincidieran con las municipales. El sentido del voto cambiaría mucho. No es lo mismo que se presenten unas elecciones autonómicas que unas locales. La participación cambia totalmente. Y luego también el hecho de la movilización por parte de los propios cargos públicos que tiene el PP en los municipios. Creo que el PP no va a convocar elecciones. Mucho me equivocaría... O, si le obligaran desde Génova, otra cosa sería, ¿no? Pero creo que no las va a convocar.

Sabemos que tiene buena relación con Mañueco. ¿Le ha preguntado directamente?

Le tengo un gran aprecio personal y creo que está siendo bastante mejor presidente para Ávila de lo que fue el presidente Herrera. Entonces yo se lo agradezco.