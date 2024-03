PP y Vox tumban las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Castilla y León

Las enmiendas a la totalidad en los Prespuestos de Castilla y León han sufrido el rodillo de la mayoría de PP y Vox que las han tumbado con el voto en contra. PSOE, UPL-Soria Ya, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, han votado a favor y el representante de Por Ávila, Pedro Pascual se ha abstenido. En el caso de la Ley de Medidas Tributarias, que acompañan a esos presupuestos también se han tumbado las enmiendas a la totalidad, con los votos en contra de los partidos del gobierno y las abstenciones de UPL-Soria ya en las enmiendas del PSOE y el Grupo Mixto.

El Pleno, denso, ha arrancado con una defensa de los presupuestos por parte del consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que una vez más los ha presentado como los más altos de la historia, con 14.562 millones de euros, y comprometidos “con la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales” . En su intervención, Carriedo ha aludido a las “incertidumbres” que marcan el contexto político y económico actual, en el que se prevé una “reducción de las expectativas de crecimiento” y donde, aunque “el incremento de la inflación y de los tipos de interés se ha atenuado, la economía aún está absorbiendo las fuertes subidas de los últimos años”, ha apuntado.

Asimismo, el consejero ha insistido en la necesidad de que desde el Gobierno de España se impulse, en acuerdo con todas las Comunidades Autónomas, una reforma a fondo del sistema de financiación autonómica, puesto que el actual supone para Castilla y León “una infrafinanciación derivada de razones demográficas y territoriales”. “Desde luego que el camino no pasa por la irresponsable publicación de las balanzas fiscales, realizada en pago al chantaje de los separatistas”, ha expresado Carriedo, que ha indicado que los impuestos, las contribuciones al estado del bienestar, las realizan las personas y no los territorios: “No aceptar este principio básico rompe la solidaridad recogida en la propia Constitución”, informa Efe.

Del mismo modo, el también portavoz de la Junta ha apuntado a la “inestabilidad política” y a la “incapacidad” para elaborar un proyecto de presupuestos en el ámbito nacional, que puede “generar una cierta desconfianza”.

Una deuda creciente, omisión de la Agenda 2030 y dinero para combatir la violencia intrafamiliar

La socialista Rosa Rubio ha defendido la enmienda a la totalidad del PSOE, por ser un “presupuesto continuista de un proyecto fracasado, entregado a la extrema derecha, que vende Castilla y León al negacionismo, al odio, a la confrontación, al machismo, a la xenofobia y al racismo”.

“Mañueco entrega a Castilla y Leon a Vox”, ha afirmado. “No son unos presupuestos sociales”, ha criticado, “porque no dedican a los castellanos y leoneses todo el dinero” que llega a Castilla y León del Gobierno de España, para sanidad, educación y servicios sociales.

“Mañueco se guarda en el cajón 350 millones de euros, porque no invierte los 9.334 millones de euros que llegan a esta tierra procedente del sistema de financiación, en nuestras necesidades sociales, en contratar los médicos suficientes, en pagar al profesorado en igualdad a cualquier otro territorio de España y en atención a nuestros dependientes y mayores”, ha dicho. Según Rubio, Castilla y León se sigue despoblando sin que Mañueco y el PP tengan un plan, una hoja de ruta o la prometida Ley de Reto Demográfico, porque pone sus intereses políticos por delante de los de Castilla y León permitiendo que comunidades vecinas como Madrid hagan dumping, absorban la riqueza, las empresas y los jóvenes de Castilla y León descapitalizándola. Rubio ha aportado datos demográficos y económicos para sostener la enmienda a la totalidad.

“Nos vuelven a presentar, otro año más, un presupuesto con unas deficientes y nefastas medidas económicas, que hacen que nuestra comunidad no despegue en crecimiento económico y que no genere empleo. No puede traer el triunfo conformista a esta tierra, cuando, Castilla y León, es la tercera comunidad autónoma que menos creció económicamente en todo el periodo democrático de nuestro país, y la segunda peor en los últimos 10 años. Este presupuesto presenta unas cifras macroeconómicas por debajo de las previstas para España en variación del PIB y de generación de empleo”, ha mantenido.

Rubio también se ha referido al endeudamiento de la Comunidad que ha multiplicado por 10 en 15 años y que ahora está en 14.000 millones de euros. “Ni un solo ejercicio presupuestario el Partido Popular ha sido capaz de reducirla, situándonos en la sexta Comunidad Autónoma más endeudada, según los datos del Banco de España. Pero además, fruto de una mala planificación, actualmente existe un calendario de amortización endiablado que hace que cada euro de deuda se dedique a deuda y no a inversión. Reiteradamente se lo advertido este grupo parlamentario y el Consejo de Cuentas en sus informes y usted, haciendo caso omiso”, ha indicado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El repaso ha incluido las omisiones en en el presupuesto. “Desde que la extrema derecha le instaló en el sillón”, ha dicho a Mañueco, “se pliega y arrodilla de manera indigna a Castilla y León a los postulados de VOX, incorporando a los presupuestos la violencia intrafamiliar, manteniendo económicamente a un vicepresidente cuya única función es dañar a nuestra tierra con sus exabruptos, que falta al respeto a las personas con discapacidad, xenófobo, racista, antieuropeísta, que ataca a la libertad de las mujeres, del colectivo LGTBI, negacionista del cambio climático y que además exalta al fascismo”.

Para Rubio “están tan obsesionados con su modelo familiar, que hasta han hecho desaparecer del presupuesto los programas de agricultura y ganadería joven y de emprendimiento a la mujer rural, creando un emprendimiento familiar”, que no se ha definido. Tampoco aparece una sola mención a la Agenda 2030, tan denostada por Vox.

UPL: “No han sido capaces de hacer un presupuesto decente”

Unión del Pueblo Leonés también ha defendido la enmienda a la totalidad. Luis Mariano Santos ha lamentado que “teniendo en sus manos el mayor presupuesto de la historia, engordado con la aportación de fondos europeos y el Gobierno de España, no han sido capaces de hacer un presupuesto decente”. Santos ha recordado que León está a la cola en tasa de actividad y es la provincia donde se pierde más empleo. Así, ha advertido que no aceptará la utilización que hace el gobierno autonómico de los datos numéricos, afirmando que “León es el lugar donde más se presupuesta ”porque es una falacia desmentida hace muchos años“ ya que el presupuesto ”provincializa sólo la mitad de las cantidades que destina a todo el ejercicio presupuestario“ y porque procura deslizar también en otras provincias ese mismo argumento. ”Ustedes van allí donde hay partidos regionalistas, caso de UPL o caso de Soria Ya y en cada sitio dicen que es el lugar donde más se presupuesta. Como no les sale la cuenta, van a Soria y lo que que dicen es que se presupuesta más porque toman como dato el dinero por habitante y como la densidad es muy pequeña, pues es en Soria donde más se invierte. Van a León y cambian los criterios porque lo importante para ustedes es que no se les estropeen sus argumentos, nos están engañando continuamente. ¿Los 70 millones del edificio de la Perla Negra -caso de corrupción que se está juzgado- estaban provincializados? A que no, pues no se dónde se han quedado pero no han llegado ni a León ni seguramente a Soria“, ha añadido.

Un procurador de Vox: “Pregúntenles qué es una mujer y verán como la verdad se difumina”

Desde Vox, el leonés Miguel Suárez Arca ha intentado rebatir el agravio comparativo entre provincias y ha enumerado el gasto para cada una de ellas asegurando que entre León, Zamora, Salamanca y Soria acumulan “siete de los podios en inversiones reales per cápita”. “Es que no entiende nada, es que no lo entiende”, se ha oído afirmar entre risas a los parlamentarios de UPL. Sin venir a cuento, Suárez Arca ha aprovechado para deslizar una afirmación transfoba que no se ha entendido en UPL. “Pregúntenles que es una mujer y verán como la verdad se difumina”, ha dicho ante el asombro de los leonesistas. El parlamentario de Vox ha recordado con ello una pregunta que hizo Abascal en el debate de las últimas elecciones generales, en el que estaban PSOE y Sumar, pero obviamente ningún partido regionalista.

“Estos presupuestos reflejan un proyecto de unidad y de futuro en común, sin rivalidades ni chantajes políticos, que ahora están tan de actualidad”, ha defendido la procuradora del PP Mercedes Cófreces.

Soria Ya: “La experiencia avala en excepticismo”

Soria Ya también ha rechazado las cuentas por parecerle “decepcionantes”. Ángel Ceña, ha lamentado que los presupuestos “no son buenos para Soria ni para Castilla y León”. Así, ha recriminado que se incumpliese el presupuesto de 2023, porque se han dejado sin invertir 24,5 de los 84,5 previstos para Soria. Como ejemplo ha citado los 3,5 millones de euros para el aeródromo soriano de Garray, en el que no invirtieron ni un euro, y que en 2024 se vuelven a prespuestar con 300.000 euros más.

“¿Cómo nos vamos a creer las cuentas de 2024? La experiencia avala el escepticismo”, ha afirmado. “Por fin presupuestan la radioterapia y dicen que la van a terminar en 2024, pero no vamos a felicitar a la Junta por terminar algo que prometieron en 2007”, ha recordado al tiempo que apuntaba al Parque Empresarial del Medio Ambiente, donde “se han enterrado 150 millones de euros y los resultados son escasos o nulos”.

Durante su turno de palabra, el procurador soriano ha insistido en que no es aceptable valorar “como algo positivo” la inversión por habitante, ya que no es lo mismo dar servicios en una provincia como Soria, con todos los condicionantes que tiene, como en Valladolid. “Nos han vaciado y llevar los servicios a Soria, a una provincia de 10.306 kilómetros cuadrados con 8,6 habitantes por km2 , es más caro”.

Ceña ha lamentado que en las partidas destinadas a sanidad no haya inversiones suficientes para terminar los cuatro centros de salud pendientes en la provincia. “Vemos que el presupuesto de 2024 para esta finalidad es ínfimo y que la finalización se va a demorar más allá de 2028”. En esta parte de su intervención, el procurador por Soria ha recordado que tanto la actual modernización del Hospital Universitario Santa Bárbara como la instalación de la unidad de radioterapia están suponiendo años de retrasos.

En cuanto a la reforma del hospital, Ceña ha incidido que ha sido el único de la comunidad cuyas obras han sufrido retrasos. “Somos víctimas de sus retrasos”.

Igea critica la “hostilidad permanente e inhumana” de la política migratoria de la Junta

El procurador Francisco Igea ha rechazado los presupuestos autonómicos para 2024 porque “perpetuar” el peronismo municipalista e “implantan la uberización” del sistema sanitario público. Durante su defensa, Igea ha desgranado los “obstáculos” que afronta Castilla y León y que constituyen, a su juicio, “los principales peligros a los que debemos enfrentarnos: despoblación, municipalismo, sanidad pública y economía”. En referencia a la despoblación, las políticas de fomento de la natalidad constituyen “la reiteración de un fracaso y una estafa comprobados”, ha lamentado. En este sentido, se ha referido al conocido ‘cheque bebe’, “al que se han acogido la mitad de las familias beneficiarias desde su implantación”.

Igea se ha referido a la política migratoria que ha sufrido un “enorme recorte junto a la hostilidad permanente e inhumana del gobierno autonómico” y las políticas en materia de vivienda que “no revierten” el retraso en la emancipación de los jóvenes en Castilla y León.

En materia de municipalismo, el procurador ha criticado la actitud del ejecutivo autonómico para “perpetuar” el peronismo municipalista en referencia a la política en defensa de la medida anunciada para subvencionar los teleclubs, que tiene como único objetivo “cubrir una tela de araña en lugar de tejer una red con fuertes nudos”. Frente al refuerzo del autonomismo municipal, “la red clientelar de alcaldes de los municipios para mantener durante años su poder en las diputaciones”.

Con respecto a la sanidad, Igea ha señalado que la situación que atraviesa la comunidad invita a pensar “se está implantando la uberización” del sistema sanitario público. En este sentido ha recordado contratación de médicos sin especialidad, el incremento de las derivaciones o el aumento de las listas de esperas.

Unas cifras que se extienden al comercio minorista o el número de autónomos en la comunidad “donde no existen políticas que lo reviertan”, ha señalado. “Como tampoco para el sector automovilístico se encuentra en un momento de transición ecológica ante la apuesta por la contaminación de este gobierno autonómico”. Una actitud que se extiende a la política medioambiental, ha recordado.

Fiablemente, en referencia a la política cultural, Igea ha ironizado con “encierros, manolas, novilladas…fiesta en general y gran generosidad con el mundo cofrade”.