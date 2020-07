El presidente de Castilla y León no se enteró ni de la trama eólica, ni del caso Perla Negra ni de que existía una sede de la Junta en Panamá

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no se enteró de que existía la Trama Eólica para adjudicar parques a empresarios de la Comunidad que se asociaban con eléctricas que repartieron más de 80 millones de euros en comisiones. No supo en ningún momento que el Gobierno autonómico del que formaba parte había adjudicado a unos constructores el proyecto del edificio de Economía conocido como el Perla Negra, con sobrecostes millonarios, y tampoco conoció que estos mismos constructores eran los propietarios de un palacete en Bruselas por el que la Junta pagó 15.000 euros mensuales durante años, mientras tuvo allí su sede. Fernández Mañueco ha comparecido este jueves en la comisión de investigación que quiere ahondar en estos presuntos casos de corrupción para contar que él no sabía absolutamente nada, pero que eso sí, está al frente de un Gobierno "honesto, transparente y austero". Además, ha añadido que no puede hablar de los casos Perla Negra o Trama Eólica porque están "bajo secreto de sumario", algo que no es cierto.

Imputados "a título particular"

El presidente ha reprochado al Grupo Parlamentario Socialista que pidiese su comparecencia ahora que está al frente de la Junta y no durante la pasada legislatura. "Superen ya que soy presidente porque lo quiere la cámara y los ciudadanos de Castilla y León", ha indicado al procurador socialista José Francisco Martín, que ha hecho preguntas concretas sin una sola respuesta clara. "Usted siempre estuvo ahí", insistió Martín. Fernández Mañueco fue el titular de dos consejerías consecutivamente, mientras las presuntas tramas estaban en marcha: fue consejero de Presidencia y de Justicia. Lejos de dar explicaciones, ha anunciado la creación de un control jurídico preventivo de los entes del sector público de la Comunidad que podría empezar a funcionar en el el primer semestre de 2021 y que evitaría, según él, casos como el de la Trama Eólica. Pero además, ha llegado a asegurar que los imputados de esa causa y del caso Perla Negra, altos cargos de la Consejería de Economía, lo son "a título particular".

El procurador socialista ha criticado que se anuncien ahora mecanismos de control, que hayan tenido que pasar cinco años para que se produzca la primera comparecencia de la comisión y que el PSOE tuviese que recurrir al Tribunal Constitucional para que la comisión se reanudase tras dos años de paralización. "Nos ha convocado usted un 30 de julio a las seis de la tarde para que no se entere nadie, y no nos ha convocado el 31 porque tiene la conferencia de presidentes, de la que por cierto no ha informado al líder socialista para que conozca cuál es la postura de la Comunidad", ha reprochado.

La extensa batería de preguntas que había preparado Martín no se ha hecho al completo por falta de tiempo, pero ha arrancado preguntando por la relación del Grupo Parlamentario Popular con Jaime Villanueva, hijo del fallecido exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, que llegó a estar imputado en la Trama Eólica y en Perla Negra. Además ha querido saber cuál es la relación del portavoz del PP en las Cortes, Rául de la Hoz, con Villanueva. Tal y como publicó este diario, Jaime Villanueva, un joven abogado, cobró por asesorar al Grupo Parlamentario Popular, recibió mensualmente más de 2.000 euros por servicios al despacho de abogados de De La Hoz e importantes sumas de empresarios de la Comunidad para los que facturó trabajos. En un año llegó a facturar más de 100.000 euros, y todo ello mientras su padre era consejero.

Fernández Mañueco ha asegurado que no le consta relación del Grupo Parlamentario Popular con "esa persona" y que en el caso de Raúl de la Hoz, "tendrá que preguntarle a él".

Martín se ha quejado de que el presidente de la Junta usaba la "estrategia de perder el tiempo" para no contestar, ya que Fernández Mañueco le ha recordado que tuvo que desdecirse de unas afirmaciones contra la exsenadora Ana Torme por la causa contra Vicente Martínez Pujalte y las asesorías orales a empresarios de Castilla y León, que se sobreseyó. Aún así, ha preguntado por la estrategia supuestamente tejida por la Junta de Castilla y León para que las empresas eléctricas que querían construir parques eólicos en la Comunidad se asociasen con empresarios locales elegidos a los que se autorizaban los parques y que luego vendían sus acciones por cantidades que "multiplicaban por mil y hasta por diez mil" la inversión inicial "sin haber hecho nada". También ha querido sabe si el presidente de la Junta era conocedor de que un empresario palentino que consiguió un parque era familiar del actual consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo.

Ante la falta de respuestas, José Francisco Martín, ha tildado a Fernández Mañueco de 'nini' "porque ni se entera ni le informan" y le ha pedido que contestase "rapidito". El presidente ha pedido "respeto", pero no ha respondido ni sobre el caso Perla Negra, ni tampoco sobre las sedes de la Junta en el exterior, sobre las que eldiario.es publicó una extensa investigación. Así, Martín se ha referido a las sedes de Miami y Panamá, cuya existencia la Junta negó a pesar de que finalmente se conoció que firmó contratos con empresarios de la Comunidad que recibieron importantes cantidades. "¿Qué pensó usted cuando leyó que la Junta había firmando un convenio con la constructora Arranz Acinas para montar una sede en Panamá?" ha preguntado Martín. "Seguí leyendo la siguiente noticia", ha respondido el presidente. Respecto a su opinión sobre la sede en Miami, Fernández Mañueco ha comentado que no le consta "haber sido informado de que sea cierto", y eso a pesar de la existencia de dos contratos distintos con la misma empresa.

"Esto responde a una estrategia política del grupo socialista y es para esclarecer hechos", ha espetado el presidente en su exposición final". Ha pedido al PSOE que deje de "manchar la imagen de Castilla y León" con "cositas" y "batallitas sin sentido".

También ha sido cortante con el procurador de Ciudadanos, Javier Panizo, que ha hecho muchas preguntas, sin respuesta, sobre los gatos de las sedes en el exterior y que fueron documentados por eldiario.es, desde limusinas a vinos. "Ha hablado de corruptelas y tramas, yo le recomendaría que usara la palabra presuntas", ha espetado Mañueco después de decirle que le parecía "atrevido" que le preguntase por casos "sub iudice".

La intervención del Grupo Parlamentario Popular, a cargo de Salvador Cruz, ha arrancado con la lectura de lo que el considera "destacados columnistas" de Castilla y León que han afirmado que Fernández Mañueco nada tuvo que ver con los casos de corrupción que se estudian en la comisión. Además ha pedido al presidente que diese más datos sobre el órgano que vigilaría a los entes públicos, pero con poco éxito, Fernández Mañueco apenas ha podido avanzar cuando podría ponerse en marcha. El Grupo Mixto no ha acudido a la comparecencia para mostrar su descontento con la fecha elegida y la escasa información que ha llegado a los grupos.