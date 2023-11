El PSOE insta al PP a abstenerse para aprobar una ley LGTBI tras dos intentos frustrados

Castilla y León es la única comunidad que no tiene una ley propia de derechos y libertades del colectivo LGTBi. Solo ha tenido dos intentos que no prosperaron en 2015, cuando el PP tenía mayoría absoluta, y en 2019 cuando los 'populares' estaban en coalición con Ciudadanos. Ante la urgencia de tener una norma específica, el Grupo Socialista en las Cortes autonómicas ha decidido presentar por tercera vez una proposición de ley. El secretario general del PSOE, Luis Tudanca, junto a la portavoz de Familia, Nuria Rubio, y el procurador Miguel Hernández ha explicado que buscan que “seguir dando pasos en la ampliación de derechos y libertades”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha anunciado hoy la presentación, en las próximas semanas, de una Proposición de Ley que amplíe los derechos del colectivo LGTBi para que Castilla y León deje de ser la única comunidad autónoma sin una legislación específica en esta materia.

Los socialistas de Castilla y León han mantenido un encuentro con representantes del colectivo LGTBi de la Comunidad para comenzar a trabajar un texto conjunto. Según Tudanca esta no es una “batalla nueva” y ha criticado al PP por su falta de apoyo en los intentos de 2015 y 2019. Ahora con Vox en el gobierno de coalición de la Junta, el también de su Grupo en las Cortes ha destacada que supone un nuevo obstáculo adicional que además de oponerse a la tramitación de iniciativa a favor de las personas LGTBI también podría plantear retrocesos que amenacen los avances logrados en los últimos años.

Para que la Proposición de Ley avance al PSOE le valdría que el PP se abstuviera o se posicionará a favor, algo de lo que no estaba nada seguro Tudanca, quién ha achacado no tener una norma autonómica a que el “denominador común de los tres años es el PP”. Es por eso que pidió la abstención a la ley y “así no enfadar” al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox.

El líder socialista ha recordado que el PP en comunidades como Extremadura o Canarias ha dado su apoyo a las leyes y que, además, en ambos casos fueron validadas con unanimidad.

Tudanca ha indicado que Castilla y León necesita una ley de igualdad de la diversidad sexual para Castilla y León, ya que “no merece ser la única autonomía que carece de una ley específica de derechos y libertades del colectivo LGTBi”. Para construir la norma, el socialista ha afirmado que trabajarán de forma conjunta con las diversas asociaciones y colectivos LGBTI para recopilar las legislaciones de otras comunidades con el objetivo de ser la más avanzada.

Para redactar la ley, Tudanca ha asegurado que no quieren que sea “una batalla política e ideológica” al ser “una cuestión de derechos y libertades e igualdad. ”No es cuestión de bandera, de un símbolo, se trata de derechos y necesidades específicas, de protocolos para que no haya discriminación en ningún ámbito para el colectivo LGTBi y a fin de que sus integrantes sea iguales y tengan los mismos derechos que los del resto de España“, ha defendido.

Sobre el contenido de la ley, Tudanca ha señalado que va más allá de defender símbolos como la bandera arcoíris en la fachada de las Cortes, que fue mandada quitar por la Presidencia de la Cámara. El texto, según ha precisado busca abordar cuestiones fundamentales como la protección de las necesidades específicas del colectivo, la igualdad de género, el acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación, así como la participación en la cultura y el deporte.

El secretario general de los socialistas de Castilla y León también ha abogado por un enfoque de pedagogía y argumentación, anunciando la realización de una jornada en las Cortes con la participación de personas del colectivo LGTBi, expertos y ponentes de otras autonomías que ya cuentan con leyes similares. Espera que este proceso contribuya a contrarrestar “traumas, falsos mitos y ataques y bulos de la extrema derecha”.

Las fechas puestas en el calendario para presentar la Proposición de Ley no están del todo claras, como ha apuntado Tudanca. Para el líder socialista prima más “hacerlo bien” aunque sí que esperan que a finales de año esté lista.

Fundación Triángulo señala que la ley es una “vieja reivindicación”

La presidenta de la Fundación Triángulo en Castilla y León, Yolanda Rodríguez, ha subrayado que la existencia de una ley sobre diversidad sexual y de género en la Comunidad es una “vieja reivindicación” de un colectivo que se siente “discriminado” y abocado al “sexilio”, una realidad que hace que, al no haber igualdad de derecho, algunas personas del colectivo tengan que irse a otras zonas.

Rodríguez ha criticado que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, justificara hace tiempo el retraso en la implementación de una legislación propia. Según la activista LGTBI, Blanco habría argumentado la necesidad de esperar a contar con una ley estatal para evitar posibles errores en el contenido de la normativa autonómica. Al estar ya en vigr dicha normativa desde hace un año, Rodríguez ha señalado que el colectivo LGTBi en Castilla y León sigue esperando una reacción por parte de la Junta.

La presidenta de la Fundación Triángulo en Castilla y León expresó su frustración diciendo: “Estamos hablando de algo que incumbe a todos, no es una cuestión de unos partidos u otros; lo que queremos es, en definitiva, que se desarrolle la Constitución que dice que todos somos iguales”.