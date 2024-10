La radioterapia prometida en Soria, Palencia y El Bierzo que sigue saliendo en los Presupuestos de Castilla y León

Ya los presupuestó Mañueco para 2024 cuando PP y Vox gobernaban juntos: la radioterapia en Soria y las unidades satélites de radioterapia en El Bierzo y Palencia. Según sus propias cuentas, no se ejecutó ni un euro en esos proyectos. La Consejería de Sanidad defiende que las unidades se están construyendo ya, pero no aclara esta discrepancia. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, los vuelve a incluir en unos Presupuestos que aún no tiene garantizados porque necesitará el apoyo del Partido Socialista o de Vox para sacarlos adelante en el parlamento autonómico. En 2007 ya lo prometió el también 'popular' Juan Vicente Herrera: aceleradores lineales para el tratamiento de radioterapia en todas las provincias. Algunas han ido, poco a poco, avanzando, como las de Ávila y Segovia. Otras continúan a la espera, con pacientes que recorren cientos de kilómetros diarios para recibir las sesiones de radioterapia.

Las inversiones reales que contempla la Consejería de Sanidad para 2025 vuelven a incluir estas unidades prácticamente con la misma cuantía que en el ejercicio anterior y que no se ejecutó. Para la unidad de Palencia se prevén 3,9 millones de euros (985.131 se habían presupuestado para 2024, pero no se han ejecutado); para Soria, 3,7 millones (4 millones se presupuestaron para este año) y ya muy por debajo, 125.000 euros para la unidad satélite de El Bierzo, donde los pacientes ya pueden recibir radioterapia a través de una subcontratación pública. En las cuentas que PP y Vox aprobaron para 2024,se preveían 125.000 euros para 2024 (que no se ejecutaron) y 300.000 euros para 2025.

Según la Consejería de Sanidad, estos tres proyectos están en trámite. Está previsto que en noviembre empiece la obra del antiguo archivo del Hospital El Bierzo, cuya planta inferior será para la Radioterapia. La redacción del proyecto ya está en licitación en la plataforma, en fase de recepción de ofertas. En Soria está previsto que antes de que termine el año llegue el acelerador lineal para el hospital. Cuando llegue habrá que instalarlo y calibrarlo, aunque no hay fechas concretas. Y en Palencia la unidad está “en obras”.

Es posible que, a pesar de que Mañueco haya propuesto este Anteproyecto de los Presupuestos, no sea aprobado y deba prorrogar las cuentas de 2024, aunque es un asunto que el gobierno autonómico dice no tener sobre la mesa actualmente. Este jueves, el consejero y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, apostaba por intentar que se aprueben porque los de 2025 son “unos buenos presupuestos”. “Si no, vamos a examinar cuáles serán las mejores decisiones que podamos tomar dentro del margen que nos permita la Ley”, apuntaló.

También se prevén nuevas obras para el próximo año, si es que el PP consigue el respaldo de la mayoría de la cámara y no tiene que prorrogar los Presupuestos y reajustarlos a los proyectos: las obras del Hospital Río Carrión de Palencia (40,8 millones), las del Hospital de Aranda de Duero (36,5 millones) y el Complejo Asistencial de Soria (10,5 millones).

También hay nuevos proyectos de Atención Primaria: el centro de salud de Laguna de Duero, en Valladolid (866.390 euros) y el de Baltanás, en Palencia (58.080 euros). Recibirán un impulso económico los centros de salud de Prosperidad (Salamanca, con 5,7 millones), Segovia IV (4,6 millones), García Lorca (Burgos, 3,3 millones) y Burgo de Osma (Soria, 2,5 millones).

Continúan las grandes promesas

Los presupuestos de 2025 incluyen varias demandas históricas de las provincias de Castilla y León, como el Museo de la Semana Santa de Zamora, la estación de autobuses de Valladolid o el IES de Villaquilambre en León. En algunas consejerías, hay proyectos que se repiten año tras año porque aún no se han rematado, como la recuperación de la Cúpula de la Energía de Garray, en Soria, con 3,6 millones de euros; y otros 5,4 millones para la ampliación del aeródromo de Garray.

En Valladolid se contempla poco más de medio millón para el convenio con el Ayuntamiento relativo al polideportivo del Colegio Miguel Delibes y 2,7 millones de euros para la nueva estación de autobuses, que todavía no está claro cómo se hará, con la integración de las vías del tren en vilo tras el requerimiento de ADIF al Ayuntamiento y al gobierno autonómico.

En Zamora, la Junta de Castilla y León quiere rehabilitar el Museo de la Semana Santa (5,2 millones) y el conservatorio de música (5,3 millones), además de la mejora de la red de abastecimiento de aguas de Toro (750.000 euros) y la recuperación de la Villa Romana de Camarzana de Tera (339.000 euros).

En julio, la consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró que las obras del IES de Villaquilambre comenzarían en 2025 y costarían unos 12 millones de euros. Sin embargo, en los presupuestos solo figura una partida de 2,82 millones de euros. También se contempla la construcción del nuevo conservatorio de música (2,38 millones).