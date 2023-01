Tudanca: “Les han pillado mercadeando con los derechos de las mujeres para conseguir el poder”

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha advertido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que tiene que “no puede declararse en rebeldía”. “Les han pillado mercadeando con los derechos de las mujeres para conseguir el poder”, ha lamentado.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el líder socialistas ha celebrado que las mujeres de este país “sí tienen a quien las defienda”, en referencia al Gobierno tras el requerimiento remitido a la Consejería de Sanidad para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Las mujeres tienen quien defienda sus derechos frente a la coalición del miedo, el Partido Popular y Vox. La Junta de Castilla y León tiene que paralizar de forma inmediata cualquier actuación, cualquier protocolo que restrinja los derechos de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo si así lo deciden”, ha explicado.

Al hilo de estas palabras, ha asegurado que no van a permitir “que se retrocedan décadas en los derechos que tanto han costado conquistar”. “Así que el señor Mañueco no puede en esta huida hacia adelante declararse en rebeldía. No puedo negar la evidencia”, ha ahondado.

En este sentido, recuerda que las medidas se anunciaron después del Consejo de Gobierno con el portavoz, en referencia a Carlos Fernández Carriedo, “sentado al lado” del vicepresidente Juan García-Gallardo y con el consejero de Sanidad respaldando “en un primer momento las medidas”. “Han demostrado, y les han pillado, que están dispuestos a mercadear incluso con los derechos de las mujeres para conseguir el poder. La extrema derecha tiene de rehén al Gobierno de Castilla y León”, ha zanjado.