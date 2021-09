Tudanca no se reunirá con la consejera de Sanidad hasta que la retirada del plan de Atención Primaria no se acuerde en Consejo de Gobierno y reabran todos los consultorios

El líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, no se reunirá con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, hasta que la Junta no dé los pasos para materializar la retirada del Plan de Reforma de Atención Primaria, informan fuentes del PSOE a elDiario.es. Las exigencias del PSOE son muy concretas y no han cambiado desde que Tudanca se reunió con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado martes, cuando el PP votó a favor de la PNL que anuló el plan de Casado.

Así, entenderán que se han dado los pasos para la retirada efectiva cuando esta aparezca como acuerdo del Consejo de Gobierno, cuando se recupere la atención presencial y la atención en los consultorios rurales tenga la frecuencia previa a la pandemia.

La consejera de Sanidad remitió el pasado miércoles y por orden de presidente, Alfonso Fernández Mañueco, una carta a Tudanca para que indicase qué día de la semana podía acudir a una reunión. En ese encuentro estarían, además de la propia Casado, el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo y Francisco Igea, en calidad de portavoz de la Junta.

Lo que sospecha el PSOE es que Mañueco está utilizando esa retirada del plan de reforma de la Atención Primaria como un caballo de Troya contra su socio de Gobierno, Ciudadanos, ya que está en el aire un adelanto electoral para evitar una segunda moción de censura de los socialistas. El ataque inesperado a la acción de Gobierno de Ciudadanos podría haber provocado que estos rompiesen el pacto y el adelanto electoral estaría justificado.

Mañueco comunicó la decisión de apoyar la PNL del PSOE el pasado lunes, en el propio Pleno, sin advertirlo previamente a su socio de Gobierno, que es quien ostenta la Consejería de Sanidad. La decisión abrió una profunda crisis que dicen haber saldado "hablando" de lo que consideran "un malentendido".