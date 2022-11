UGT y CCOO convocarán un “rodea las Cortes” el día que se aprueben los Presupuestos de Castilla y León

Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO convocarán un “rodea las Cortes” el 23 de diciembre, cuando presumiblemente se aprobarán los presupuestos de Castilla y León, que rechazan por su carga ideológica, porque “anulan los avances sociales, no corrigen los problemas estructurales de Castilla y León y bajan los impuestos a las grandes fortunas”. En una rueda de prensa para valorar las cuentas para 2023 los dos sindicatos han anunciado que continuarán con el calendario de movilizaciones previstas para plantar cara al Gobierno autonómico y que comenzó con una concentración ante el Ecyl, continuará el próximo domingo con manifestaciones en todas las provincias de la Comunidad “en defensa de la democracia y los avances sociales que pretende eliminar Vox y contará con un ”rodea las Cortes“, formando una cadena humana que dé ”una vuelta o varias“ al Parlamento autonómico el día que apruebe los presupuestos.

El secretario de CCOO, Vicente Andrés ha destacado que en la manifestación del domingo no se trata de cuántas personas acudan sino que hay “una cuestión de fondo” que es el futuro de Castilla y León, donde se ha desatado una “guerra abierta de una parte del Gobierno contra una parte de la ciudadanía a la que no respetan y que no se trata de una cuestión sindical sino de la pérdida de derechos y libertades. ”No respetan los acuerdos, ni a las mujeres, ni a las personas con discapacidad ni lo que representamos las organizaciones sociales“, ha explicado.

“No se puede sostener una Comunidad en pie de guerra permanente porque los inversores se van. Quieren llegar a una tierra en la que haya un mínimo de entendimiento y no con un Gobierno contra parte de la sociedad”, ha advertido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Así, Vicente Andrés ha subrayado que los dos sindicatos seguirán con las movilizaciones hasta que asuma que la confrontación de su Gobierno “está llevando a la ruina” a Castilla y León. “Tiene la oportunidad de cambiar, de gobernar en minoría y con acuerdos”, ha sugerido Andrés.

El secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, se ha referido a la convocatoria de manifestación de Vox también para el próximo domingo. En este caso, la extrema derecha llama a manifestarse contra el gobierno de España y para exigir que se convoquen elecciones generales. Temparano ha subrayado que la manifestación de los sindicatos cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de organizaciones de la sociedad civil, que se anunció hace tiempo y que cuenta con todas las autorizaciones pertinentes. Respecto a la coincidencia con la de Vox, ha considerado que “están en su derecho siempre que sean legales y dentro de las normas democráticas”. Ni Temprano ni Andrés entienden que la manifestación de la extrema derecha sea una forma de contraprogramar, sino una orden de Madrid que demuestra que “Castilla y León es su piso piloto, el ensayo para ver cómo se doblega a la gente con mano dura y establecer otra especie de régimen en democracia donde los sindicatos prácticamente desaparezcan”.

A la manifestación de UGT y CCOO, que partirá de la plaza de Zorrilla, se han sumado la Asociación de Periodistas Feministas, la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Fademur, la Asociación Vecinal Rondilla, la Coordinadora de Vecinos de Castilla y León, Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, Entrepueblos, Facua, UCE, SUP, Tradecyl, Uniatramc, Fundación Triángulo y UP-COAG.