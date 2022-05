Vox deja en el aire el sentido de su voto para que Javier Maroto vuelva a ser senador por Castilla y León

El Pleno del próximo martes para designar a los tres senadores autonómicos por Castilla y León podría finalizar sin acuerdo debido al empeño del PP en volver a nombrar al alavés Javier Maroto. Tras no obtener escaño en las elecciones de 2019, Maroto recaló en Castilla y León, donde el presidente Alfonso Fernández Mañueco, accedió al favor que le pidió Génova. El exdiputado acabó recolocado con una maniobra muy criticada, un empadronamiento exprés en Sotosalbos (Segovia) para cumplir con el requisito de vecindad con la Comunidad. En esta nueva legislatura, Mañueco pudo optar por librarse de Maroto, pero no lo ha hecho. Contará con dos senadores, el alavés y el abulense Vidal Galicia Jaramillo, mientras que el PSOE pasará de dos senadores a uno.

En el Pleno se vota por la totalidad de los propuestos y el PSOE (28) ya ha anunciado que votará en contra para evitar que Maroto vuelva a ocupar el escaño aunque ello implique también el voto contrario para el suyo. Y en la misma línea se van a pronunciar Soria Ya(3) , UPL (3) Por Ávila (1) y Unidas Podemos (1), mientras que Ciudadanos se abstendrá. Hasta el momento hay 36 noes, a la espera de lo que decida Vox, que no ha querido pronunciarse. Su posición se conocerá cuando se haga el recuento de votos. Fuentes del partido de Abascal aseguran a elDiario.es que no les agrada la designación, por segunda vez, de Javier Maroto, mientras que desde el Partido Popular precisan que no hay ninguna negociación abierta con Vox, por lo que confían en que el Pleno acabe con los nombramientos hechos. De otro modo, sin una mayoría absoluta o una mayoría simple en segunda vuelta, el procedimiento volvería a empezar y mientras, los senadores actuales, el del PP y los dos del PSOE, seguirían en sus escaños.

Por Ávila ha informado de su decisión de votar no en una nota de prensa en la que subraya que no puede votar a favor de una persona “que ha demostrado no tener ningún interés” por Castilla y León y que “ni siquiera sabe el número de provincias que tiene”, en referencia a unas declaraciones el día en que se investía a Mañueco en las que se alegraba del pacto entre PP y Vox porque se beneficiarían “ocho provincias”.

Maroto tenía prevista una rueda de prensa a primera hora de la tarde de este lunes en Segovia en la que iba a analizar la actualidad política, sin embargo la convocatoria se anuló sin explicaciones.