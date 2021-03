La Plataforma Agroalimentaria de Ávila se estanca por una privatización y una subvención vinculadas a un alto cargo de la Junta de Castilla y León. La subvención directa a una empresa vinculada a un alto cargo de Castilla y León tensa la relación con sindicatos y patronal en Ávila y retrasa la negociación de la Plataforma Agroalimentaria, una de las patas del Plan Territorial de Fomento. Este proyecto está presupuestado en dos millones de euros (1 millón que aportaría la Junta y medio que darían la Diputación y el Ayuntamiento de Ávila).

El primer -y de momento, único- pago se aprobó en diciembre de 2020. En concreto, se trata de una subvención de medio millón de euros a la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila-Avilagro para que cree una Plataforma Logística Agroalimentaria "que favorezca la comercialización de los productos agroalimentarios abulenses" a través de un mercado en line (marketplace) y una plataforma que proporcione servicios físicos de distribución, logística, atención al cliente y al usuario.

Cuando el Consejo de Gobierno aprobó esta subvención directa en diciembre de 2020, algunos miembros de esa comisión se mostraron "muy sorprendidos", puesto que aseguran haberse enterado por la prensa o poco antes de que se anunciara en rueda de prensa. "En ningún momento se nos dijo nada", remacha el secretario provincial de UGT, Javier García. "Nos encontramos que la Junta de Castilla y León, de manera unilateral da una subvención directa a Avilagro y dice que se había decidido en el grupo de trabajo dar esta subvención a esta asociación empresarial", reprocha el secretario provincial de Comisiones Obreras, Óscar García.

Unos meses más tarde, sindicatos y patronal ven unos "vínculos" entre Avilagro y el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social y exprocurador de Ciudadanos, David Martín. El viceconsejero ha trabajado -hasta su entrada en política- con Addit, una de las empresas que fundó Avilagro.

Quien sí ha respaldado a la Junta de Castilla y León es el Ayuntamiento de Ávila -encabezado por el 'expopular' y actual dirigente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera: "Esta decisión ha sido adoptada en el seno de las reuniones de trabajo en las que participan las tres administraciones que integran el plan –Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Ávila- y se ha materializado con la aprobación de una subvención. El Ayuntamiento de Ávila considera imprescindible continuar trabajando para no paralizar el desarrollo de un plan dotado con 34,5 millones de euros y que supone un antes y un después en la realización de inversiones".

"Avilagro no va a obtener lucro"

"No tiene buen aspecto. No digo que haya mala intención, pero no me gusta. ¿Por qué esta asociación?", se pregunta el presidente de la CEOE de Ávila, Juan Saborido. Por su parte, el viceconsejero de Empleo insiste en que no se va a gastar "ni un euro" si no hay "consenso" en el grupo de trabajo". "[Avilagro] es el contenedor, no va a obtener lucro", reitera.

Sin embargo, sindicatos y patronal han presentado un recurso a esta subvención y continúan a la espera de respuesta; aunque no descartan acudir al Contencioso Administrativo para que resuelva un juez. Además, un informe del interventor de la Diputación de Ávila considera que "no parece" que la creación de esta plataforma pueda incluirse en la ley de subvenciones, como argumenta la Junta de Castilla y León.

UGT, Comisiones Obreras y la CEOE de Ávila apuestan por una gestión pública de este medio millón de euros y se muestran a favor de que la Diputación de Ávila sea el responsable de este proyecto, y no una asociación de empresas privadas. El propio presidente de la Diputación de Ávila, el 'popular' Carlos García, reconocía hace unos días este malestar: "Las cosas se podían haber hecho de otra manera".

"No nos llegó ningún documento hasta principios de febrero", lamenta el presidente de la patronal de Ávila, quien asegura que, de dar una subvención así, existen "muchas asesorías", "no se puede dar así como así". "Huele muy mal, no me gusta. La Diputación tiene diez años de experiencia con 'Ávila Auténtica' y nos daría mucha tranquilidad", señala Saborido. "Le pido [al viceconsejero de Empleo] de corazón que rectifique y devuelvan la subvención para que la gestione la Diputación", solicita el presidente de la CEOE, que hace unos días pedía la dimisión del viceconsejero de Empleo.

David Martín le responde así: "Que me pida la dimisión me hace pensar que no lo estoy haciendo tan mal. Si no hubiera ruido y todo fuera buena seda, mi experiencia me dice que no se estaría moviendo nada; y yo estoy aquí para trabajar por el futuro de los abulenses y de los castellanos y leoneses, le pese a quien le pese voy a seguir dedicado a eso". Preguntado por si encuentra 'positivo' que pidan su dimisión, reitera: " Efectivamente". Además, asegura que se irá de la política "el día que [él] decida o el día que lo decidan los ciudadanos de Castilla y León, no el día que lo decida Juan Saborido".

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido la dimisión de David Martín y de la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, porque "demuestra que esto de la vieja política lo tiene ya perfectamente enraizado en sus decisiones políticas".

La Diputación "cuenta con los medios humanos y materiales necesarios"

En un informe de medios técnicos de la Diputación de Ávila a la que ha tenido acceso este diario, la administración provincial defiende que sea una administración pública quien gestione este dinero público, puesto que de hacerlo una empresa privada, sería necesaria una justificación anual de la inversión y la posterior fiscalización de fondos. Si algunos de estos fondos no fueran fiscalizados positivamente, se produciría una situación "poco deseable".

De hecho, la propia Diputación está "abierta" a la idea de gestionar este fondo, puesto que "cuenta con los medios humanos y materiales necesarios". En un informe del interventor al que ha tenido acceso este periódico, el interventor de la Diputación indica que, si esta administración coordinara el proyecto habría personal técnico "para responsabilizarse de las contrataciones necesarias", las contrataciones se realizarían "de acuerdo con los principios de igualdad de trato publicidad, transparencia y eficiencia en el gasto público" y, si fuera necesario realizar contrataciones de personal, "se realizarían de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad".

"Fíjate lo mal abogado que soy"

"He prestado servicios de asesoramiento a una de las 60 empresas que integran Avilagro", reconoce Martín en declaraciones a elDiario.es. Además, Martín ironiza ante esta situación: "Fíjate lo mal abogado que soy, que solo he podido conseguir como cliente a una de las empresas. Me lo tomo como una anécdota". Sin embargo, pese a las reiteradas preguntas de esta periodista, no aclara por qué la Junta ha elegido esta asociación. "Alguien tenía que recibir" la subvención directa, indicó a finales de marzo ante los medios.

David Martín aparece como responsable del Área Laboral de Addit en 2017, pero él niega haber sido "administrador de Addit", como suscribe también el socio director de esta gestoría y secretario de Avilagro, José Carlos Álvarez, que estuvo en el Ayuntamiento de Ávila por Ciudadanos entre 2015 y 2017. Álvarez dejó el cargo por motivos personales y en 2019, abandonó por completo la formación tras la renuncia de Toni Roldán. Álvarez asegura que el viceconsejero "colaboró" con la empresa hasta que entró en política. "De hecho, nos afectó porque era un buen profesional", indica. Además, en las redes sociales de Addit figuran artículos de opinión de David Martín que ya no están disponibles en la página web.

Martín insiste en que no es su departamento el que se ha encargado de esta subvención a Avilagro: "Yo no concedo la subvención directa". Quien participa en algunas de las reuniones es el director general de Industria, Alberto Burgos, que era concejal de Cs en Ávila hasta que fue elegido por la consejera Ana Carlota Amigo para dirigir el departamento de Industria.

Además, tanto el viceconsejero de Empleo como el secretario de Avilagro aseguran que la asociación servirá de "contenedor" y no obtendrá "lucro" por esta subvención de 500.000 euros. Para la organización Avilagro, "meter en la ecuación el pasado profesional" del viceconsejero David Martín es "tan solo una distracción que ataca a su reputación y que dice mucho de la persona que lanza esta acusación".

La Plataforma Agroalimentaria, estancada

Con la subvención ya entregada -confirman desde Avilagro-, el plan está estancado. El objetivo era comenzar con las dos primeras fases en 2021, para lo que serviría esa subvención. En los próximos tres años, el objetivo era incrementar el alcance de la plataforma, incorporar las exportaciones e incrementar su alcance. La idea es, según el acuerdo del Consejo de Gobierno -al que ha tenido acceso este diario- crear una plataforma "que les ayudará a vender, con servicios de almacenamiento, de producción, distribución, logística y comercio electrónico y un servicio para la exportación".

Desde el Ayuntamiento de Ávila lamentan que este proyecto se haya "ralentizado". "Es una pena que se haya enrarecido un poco", agregan desde la Diputación. Hasta que comenzó esta polémica, el proyecto iba "bastante bien y con agilidad", con "mucha colaboración y cordialidad" entre todos los miembros del grupo de trabajo, "con ganas de tirarlo para adelante", informan desde la Diputación de Ávila.

La teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, explica que la Junta "propuso" dar la subvención a Avilagro en 2019 ante la "disponibilidad presupuestaria" que tenía la Junta en ese momento e ir avanzando "en lugar de esperar al resto de administraciones". "Nos pareció bien", zanja. "Todo lo que sea sumar y colaborar por Ávila, el Ayuntamiento va a apostar por ello. Hay que dirimir los problemas y caminar para adelante, porque la necesitamos [la Plataforma] más que el comer", concluye Prieto.