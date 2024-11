Las ONG de Burgos que ayudan a migrantes seguirán trabajando igual: “No cometemos ninguna ilegalidad”

Las cuatro ONG que atienden a migrantes en Burgos seguirán trabajando igual que hasta ahora, porque no cometen ninguna ilegalidad y su trabajo es coincidente con el de los servicios sociales municipales, después de que la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), haya anunciado que recuperará las ayudas en el presupuesto de 2025.

La portavoz de Accem, Burgos Acoge, Atalaya y Cáritas, Nuria Revilla, trabajadora social de Burgos Acoge, ha asegurado en rueda de prensa que trabajan siempre con los mismos fines y los mismos perfiles que se atienden desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Burgos o la Junta de Castilla y León.

“La alcaldesa ha cogido el mando y ha escuchado a la ciudad”, ha afirmado, y ahora le toca negociar con su socio de gobierno, Vox, para aprobar la enmienda que permitirá recuperar los convenios por valor de 119.000 euros para Accem, Burgos Acoge y Atayala en 2025, igual que se han presupuestado en las últimas décadas.

Ha asegurado que están “muy tranquilas”, y abiertas a cualquier comisión de seguimiento o control, después de que Vox anunciara este jueves que vinculará su apoyo a recuperar las ayudas a que se garantice que las ONG atienden a migrantes “legales”, porque no aceptarán que se destine “ni un euro a la inmigración ilegal”.

Revilla ha señalado que aún no han podido leer el texto de esa propuesta, por lo que no pueden hacer una valoración, pero ha defendido que seguirán trabajando con la población más vulnerable, al tiempo que ha insistido en que estas cuatro ONG no cometen ninguna ilegalidad.

“Nosotros no trabajamos con personas ilegales, trabajamos con personas para que sean ciudadanos de pleno derecho, y puedan acceder a todos los servicios en igualdad de condiciones”, ha insistido Revilla, reiterando que su objetivo es que las personas que están en situación irregular, que las hace más vulnerables, pasen a estar en situación regular.

Además, ha insistido en que tienen sus propias auditorias y sistemas de evaluación y siempre justifican los gastos y son cuidadosos con los recursos públicos.

La portavoz de las ONG afectadas ha agradecido el cambio de postura de la alcaldesa de Burgos que atribuye a “un gesto de responsabilidad” y a la presión transversal de la sociedad burgalesa que ha supuesto una “respuesta ciudadana global” de apoyo a la labor de las ONG que trabajan con inmigrantes.

Los socialistas recurrirán una posible modificación del concepto

El Grupo Municipal Socialista anuncia que recurrirá una hipotética modificación del concepto de la ayuda a las ONG que atienden a migrantes en Burgos, si el Partido Popular acepta la enmienda propuesta por Vox y en los presupuestos de 2025 aparece la coletilla inmigración “legal” para los convenios con Accem, Burgos Acoge y Atalaya.

El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, ha asegurado que en las enmiendas a un presupuesto no cabe interpretación política alguna ni se pueden condicionar las partidas, solo se plantea si se incluye una partida económica, se reduce o se amplía, en definitiva, cómo se distribuyen los recursos económico.

De la Rosa ha asegurado que si incorporan la coletilla “legal”, como planteó ayer Vox en su contrapropuesta al PP, el PSOE lo recurriría, en primer lugar, porque una persona no es legal o ilegal, sino que está en situación regular o irregular, y además, sería algo “denigrante”, “insultante” y “desde el punto de vista estrictamente político, un ataque xenófobo”.

El portavoz socialista espera que esta situación no se dé, entre otras razones, porque sean el interventor y el secretario la frenen en caso de que Vox lo plantee y el PP esté dispuesto a aceptarlo. El PSOE ha avanzado que, en la reunión de la Comisión de Hacienda del próximo martes, intentarán frenar esa pretensión y conseguir que los habilitados se pronuncien.