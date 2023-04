El alcalde de Valladolid será operado de rotura de cuádriceps tras una caída

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, será operado esta tarde de la rotura de cuádriceps en la pierna derecha, lesión que se ha producido esta mañana tras una caída fortuita después de visitar las obras del elevador del barrio de Parquesol, según ha informado el propio regidor en un tuit.

“Esta mañana teníamos una reunión en la obra del ascensor de la ladera este de Parquesol. Acabada la misma, nos dirigíamos a la avenida de Salamanca a través del parque para ver la estación inferior. Pisé en una zona de césped mojado y me caí doblando la rodilla”, ha explicado el regidor vallisoletano.

2.- El resultado es una rotura del cuádriceps de la pierna derecha. Esta tarde me intervienen quirúrgicamente. Veo a mucha gente preocupada por mi y os agradezco enormemente las llamadas y el afecto. Estoy bien. Son gajes del oficio. Un abrazo a todos. pic.twitter.com/ZnbmifiRvA — Oscar Puente (@oscar_puente_) 27 de abril de 2023

El alcalde estaba en los jardines que están al lado de los elevadores, los situados en la parte este, que comunican este barrio con el barrio de Arturo Eyríes, cuando ha sufrido el percance, y ha sido trasladado al hospital Clínico con una lesión en la rodilla, según han explicado fuentes municipales.

Un periodista del Sacyl celebra el accidente del alcalde

Tras publicar este mensaje y dar eco los medios de comunicación. Las redes se han volcado con el regidor vallisoletano deseándole una rápida recuperación también sus rivales políticos, como el candidato a la alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Pero también ha tenido mensajes indeseables. Uno de ellos, emitidos por un periodista del Hospital Clínico de Valladolid, dependiente del Sacyl, que se ha regodeado del accidente. “¡Vaya día!: multa de la Junta Electoral primero y ahora, castigo divino al visitar unas obras”, ha asegurado en Twitter, a la par que añadía un hashtag en el que se puede leer “la venganza de la ley electoral”. El tuit ya ha sido eliminado por su autor.

Fuentes consultadas de la Consejería de Sanidad aseguran que es “un tuit personal” que no representa el sentimiento de la propia administración, además de que han reiterado que Barreda “no es portavoz y no es lo que opinan” y no entran a valorar una cuenta personal. Asimismo, han destacado que “están pendientes” de la operación y estado de Puente.

Guarido, de baja quince días

Puente se suma a otros políticos de baja a las puertas de la campaña. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, estará de baja quince días por un desprendimiento de retina. Por este motivo, durante ese tiempo, previsiblemente hasta el 10 de mayo, asumirá en funciones el bastón de mando municipal el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas.