Un anciano de la residencia de la Diputación de Valladolid cae por unas escaleras con la silla de ruedas cuando era atendido por un guardia de seguridad

Un anciano de la residencia Cardenal Marcelo, de la Diputación de Valladolid, permanece ingresado en el hospital después de caer con su silla de ruedas por las escaleras de entrada del edificio. En el momento de los hechos no estaba siendo atendido por el personal especializado de la residencia sino por un guardia de seguridad de la misma.

E.R, había estado ingresado en el hospital, posteriormente en la enfermería del centro y se encontraba ya restablecido cuando se produjo la caída. Fuentes de la residencia han relatado a elDiario.es que el hombre se encontraba en su habitación cuando su hijo acudió a verle, algo que hace a diario. La persona que lo sacó de su cama y lo colocó en la silla de ruedas fue un guardia de seguridad. Cuando ya estaban ambos en el exterior, donde esperaba el familiar, la silla se precipitó escaleras abajo y el anciano sufrió heridas de consideración que lo mantienen hospitalizado. El diputado de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, David Esteban, confirmó los hechos y los redujo a "un incidente". Esteban no explicó por qué fue un guardia de seguridad quien se ocupó del anciano y no cualquier auxiliar del centro si bien precisó que el herido "no tiene problemas cognitivos", obviando la evidente discapacidad que hace que se desplace en silla de ruedas.

Los sindicatos alertaron hace un mes de que se estaba rebajando el número de profesionales

Esteban ha destacado que ninguna de las dos residencias de la Diputación tiene un problema de personal y que se superan la ratio exigida por ley. Esta afirmación no es compartida por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que el pasado 4 de mayo convocaron una concentración ante la sede de la Diputación en defensa de la calidad asistencial de los centros residenciales dependientes de esta institución. Los tres sindicatos acusaron a la Diputación de rebajar los mínimos profesionales de atención directa de la Residencia Cardenal Marcelo y Centro Asistencial Doctor Villacián "en plena pandemia.

La residencia Cardenal Marcelo fue una de las más afectadas durante la primera ola de la pandemia. Tal y como informó elDiario.es, sus directivos no informaron a la Junta de Castilla y León ni del positivo del entonces director, ni de los síntomas que presentaban algunos residentes. El Gobierno autonómico sólo fue consciente del problema que había cuando la familiar de un fallecido con síntomas de COVID-19 y al que habían mantenido aislado, falleció, sin que se notificase nada a la Junta. Tal y como relató la consejera de Sanidad, en el centro incluso dificultaron el acceso del personal de Sanidad cuando acudieron a comprobar in situ la situación de los residentes. Cuando se empezó a testar a los ancianos, había 200 infectados, prácticamente el total.

A pesar de la situación, se incumplieron reiteradamente los protocolos, con ancianos sin mascarilla y juntándose en zonas comunes sin distancia de seguridad o con trabajadoras que se retiraban la mascarilla para celebrar una jubilación.