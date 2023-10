PP y Vox confirman el cambio de movilidad en Valladolid: las motos podrán circular por 15 carriles bus taxi

El Ayuntamiento de Valladolid ha empezado a dar fechas modificar la estrategia de movilidad en la ciudad. Afectará a quince carriles bus taxi, los carriles bici de Isabel La Católica y la Avenida de Gijón y ampliará el Puente de Poniente. Tendrá un coste total de 6,4 millones de euros y está previsto que termine a mediados de 2025.

Este 15 de noviembre empieza la reversión de quince carriles bus taxi, que ahora serán denominados ''de uso restringido“, por los que próximamente podrán circular motos. Podrán circular las motos en la plaza de Poniente, la plaza de la Rinconada, la calle Cebadería, la calle Especería, la plaza del Ochavo, la calle Vicente Moliner, la plaza de Fuente Dorada, la calle Cánovas del Castillo, la calle Fray Luis de León (entre Cánovas del Castillo y López Gómez), la plaza de España, la calle Miguel Íscar, la plaza de Zorrilla, la calle María de Molina (entre la plaza Zorrilla y Doctrinos), Doctrinos (entre María de Molina e Isabel La Católica) y el paseo de Isabel La Católica (entre San Ildefonso y Encarnación).

“Si tenemos que ampliar los usos, lo haremos en su momento. Queremos que la ciudad se desatasque. Los atascos son insostenibles y contaminan”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en una rueda de prensa posterior al pleno municipal en el que PP y Vox han aprobado la modificación de la ordenanza de movilidad con el voto en contra de PSOE y Valladolid Toma La Palabra.

El 15 de noviembre empezarán las reversiones de los carriles bus taxi de la calle Gloria Fuertes y del Puente de Poniente, Miguel Ángel Blanco y el Puente de Isabel La Católica y la plaza de la Universidad y López Gómez. Estas reversiones durarán dos semanas y costarán unos 24.702 euros.

El carril bici de Isabel La Católica pasará por Las Moreras

Las actuaciones para modificar la movilidad de Isabel La Católica tendrán un coste de 965.117 euros. Primero se construirá el carril bici en la parte alta del paseo de Las Moreras, algo que está previsto arrancar en febrero de 2024 y que costará 948.718 euros. Las obras se dilatarán, si se cumplen los plazos, hasta diciembre del próximo año. En ese momento será cuando se revierta el carril bici actual de Isabel La Católica, lo que costará 16.398 euros y será necesario trabajar durante tres semanas.

Obras en la Avenida Gijón

Las actuaciones relativas a la Avenida de Gijón costarán 403.785 euros. Está previsto que el 15 de noviembre empiecen las actuaciones de reversión del carril bici en la Avenida Gijón, que durarán tres semanas y tendrán un coste de 72.865 euros. También se pretende ejecutar a partir del 15 de noviembre un tramo de carril bici segregado desde el Puente Mayor hasta la calle Olma, que costará 50.000 euros.

Una vez terminada la reversión del actual carril bici, se señalizará un ciclocarril en la Avenida de Gijón en la calle de las Eras, paralelo al canal de Castilla. Esta actuación arrancará el 4 de diciembre, durará dos semanas y costará 55.920 euros. También está previsto ejecutar un carril bici segregado en la calle de las Eras (desde la calle Olma hasta la calle Canal): la fecha de inicio no está fijada, pero sí se estima que costará 225.000 euros y que será necesario trabajar en ello durante ocho semanas.

Nuevo Puente del Poniente

El alcalde de Valladolid también ha anunciado el cronograma de las obras previstas para el puente del Poniente. En enero de 2024 esperan tener la actualización del proyecto, que ha costado 30.248 euros, y en junio comenzarían las obras, que se prolongarían durante doce meses. Esta obra está presupuestada en cinco millones de euros.

El Ayuntamiento de Valladolid ha recuperado el proyecto de León de la Riva de 2011 para el Puente del Poniente. “Es el mismo proyecto que se guardó en el cajón; que han pasado sucesivos mandatos y situaciones de crisis”, explicó durante su presentación el alcalde, que proyectó unas animaciones actualizadas, aunque el proyecto se ajustará “a lo que digan los técnicos”. El objetivo del consistorio es “mejorar la fluidez y movilidad”. Según ha detallado, se ha iniciado el expediente de contratación del Puente del Poniente.

La actualización del proyecto técnico está en fase de redacción. Ha sido adjudicada en octubre a la consultora INCIDEC S.L. por un importe de 30.248 euros y está prevista su finalización en enero de 2024.

El alcalde ha realizado estos anuncios después del pleno municipal que se ha celebrado este lunes, en el que ha querido intervenir Ecologistas en Acción. Una de sus portavoces, Pilar Enjuto, ha considerado que la modificación de la ordenanza es “incomprensible” y que el lenguaje que utilizan PP y Vox en su estrategia de movilidad. Enjuto ha afeado que no se haya pedido ningún informe a Auvasa y ha calificado la ordenanza de una “sinrazón”.

El PP quiere un modelo “no prohibicionista”

El concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez Alberca, ha apostado por un modelo que no sea “puramente prohibicionista” que arranca ahora tras “un periodo de escucha” que comenzó en su campaña electoral. Gutiérrez Alberca ha asegurado que gran parte de las alegaciones que ha recibido el ayuntamiento pertenecían a movimientos “interesados en una parte de la movilidad”. El edil 'popular' ha defendido que la modificación de la ordenanza “facilitará” una movilidad sostenible.

El concejal de Valladolid Toma La Palabra Jonathan Racionero ha reprochado al equipo de gobierno que no “escuche” a la ciudadanía y ha presentado unas alegaciones que ni PP ni Vox han aceptado.

Vox acusa a Europa de “imponer la ciencia a base de Ley”

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana (Vox), Alberto Cuadrado, ha asegurado que fuera de Europa muchos tienen la percepción de que “nos hemos vuelto locos” por “imponer la ciencia a base de golpe y ley”.

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, ha lamentado que la ciudad pueda perder el 25% de sus carriles bus y dos carriles bici arteriales. “Su discurso es trasnochado, antiguo, caduco y paleto”, ha afeado en el pleno. Puente ha recriminado que la movilidad tenga un “cariz ideológico” en España, lo que ha considerado una “anomalía” en Europa. “Detrás de esta decisión no sustento racional. No han escuchado ni a los informes municipales de los técnicos. Todos los informes son contrarios a esta decisión. No tiene apoyo técnico ni fáctico”, ha criticado Óscar Puente.

El PSOE: “Dijeron que Puente atascaba y ahora tienen que ser coherentes”

El socialista se ha preguntado a qué responde la modificación cuando los embotellamientos que había en López Gómez y en Isabel La Católica se han reducido. “Viene de su diagnóstico preelectoral. Dijeron que Puente atascaba y ahora tienen que ser coherentes. Pero tras ese planteamiento no hay ninguna realidad. No había ningún atasco”, ha apostillado el socialista, ante lo que el alcalde y varios concejales del PP se han reído.

El exregidor ha criticado que hace semanas Gutiérrez Alberca no se mostrara preocupado por la velocidad comercial de los autobuses de Auvasa. “Usted cree que los del bus no tienen prisa, no tienen que ir a su centro de trabajo o a su médico”, ha afeado Puente, que considera que con la estrategia del actual gobierno se premia el uso de coche. “La velocidad comercial de Auvasa mejoró en un 26% y ustedes se lo van a cargar”, ha recriminado.

El edil de Tráfico, el 'popular' Alberto Gutiérrez Alberca, ha comparado los carriles bici construidos por la etapa de León de la Riva (20 años) y la de Óscar Puente (8 años) y ha recriminado que la estrategia de las izquierdas haya “condenado” a la ciudad “al atasco permanente”. “Si nos equivocamos, seremos capaces de rectificar”, ha augurado. El edil de Salud Pública, Alberto Cuadrado (Vox), ha afeado que el PSOE enfrente al transporte público y privado y ha asegurado que esta es una cuestión de “libertad”.