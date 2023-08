Un bar de Valladolid volverá a colocar la guirnalda LGTBI que la Policía le instó a retirar

Todo empezaba con un post en Instagram del bar Kafka, ubicado en el centro de Valladolid, en el que denunciaba que el Ayuntamiento, que ahora dirigen PP y Vox, le había pedido a través de la Policía que retirara una bandera LGTBI que atravesaba la calle. Hace dos días, unos agentes de la Policía Local pidieron a los propietarios del Kafka que retiraran la guirnalda de colores que coloca el local entre su terraza y la del bar de enfrente, el café Berlín.

Desde hace siete años, la guirnalda con los colores LGTBI atraviesa la calle peatonal de la calle Arribas entre el mes del orgullo y hasta las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que se celebran en septiembre. Ante esa situación, el bar decide quitarla de manera preventiva, pero se queja a través de las redes sociales.

La explicación que se les da es que el Ayuntamiento ha recibido una llamada al 010 que decía que los camiones no podían circular por esa calle y la Policía actuaba “de oficio”. Según han informado a través de Instagram, la Policía Local (que ahora depende de Vox) les ha pedido retirar la bandera. Tras unos primeros momentos de revuelo, han modificado la publicación para decir que la Policía también les ha planteado “subirla mucho más arriba”, algo inviable porque uno de los pisos está vacío y no conocen al propietario para pedirle permiso.

Entonces es cuando ha empezado a formarse una bola de nieve. Desde el Ayuntamiento no se tenía constancia de este hecho. El concejal responsable de la Policía Municipal, Alberto Cuadrado (Vox), de vacaciones; el edil de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), al teléfono toda la tarde intentando mediar entre las partes mientras continúan los trabajos posteriores a la explosión de una vivienda en la ciudad, que ha obligado a reubicar a casi una veintena de familias y a darles asistencia psicológica. Muchas personas en redes sociales reivindicaban la importancia de conservar la guirnalda como estos últimos años.

La Policía advertía al dueño del Kafka que si colocaba la guirnalda podría enfrentarse a una multa y la Fundación Triángulo prefería no hacer comentarios hasta saber cómo terminaba toda esta situación, viendo cómo terminaba la bola de nieve. Al final, Nieto le ha asegurado al dueño del bar que puede mantener la guirnalda donde ha estado en los últimos siete años.

La bandera se mantendrá en su sitio

“El concejal me ha llamado a última hora y que la dejemos en el mismo sitio. El Ayuntamiento no tenía constancia de quejas vecinales”, explica a este diario el propietario del Kafka, David Zaraínz, que recuerda que el bar está en una zona céntrica al lado de la Catedral. “Supongo que no les gusta ahora, y ya sabes que Vox lleva Cultura y la Policía Local”, expresa Zaraínz, que insiste: “La bandera no es de mi bar, es de todo el mundo. Esto se ha solucionado por la presión”.

“El Ayuntamiento no tenía ningún conocimiento”, explica Nieto a este diario, que rebaja esta disputa a un asunto “estrictamente vecinal”. “Es una lástima que sea tan molesto para algunas personas el hecho de visibilizar la diversidad del mundo en el que vivimos. Como diría el amigo Dylan: 'Los tiempos están cambiando'”, ha manifestado el local a través de esta red social. La bandera conecta entre el Kafka y el Café Berlín, ambos locales muy vinculados con el colectivo LGTBI.

La presidenta de la Fundación Triángulo de Castilla y León, Yolanda Rodríguez, considera que hay “algo raro” en el primer hecho. “Que el Ayuntamiento ha reaccionado rápidamente, estupendo y es de agradecer. Lo que hay que controlar es lo de más abajo”, pide Rodríguez, que pide saber a qué normativa se sujetaban los policías para actuar.

“Un bar saca un buffle a la terraza y la Policía te dice que tienes que pedir permiso. Que se explique por qué no se ha notificado de una forma más razonada”, reivindica Rodríguez, que asegura que la Policía no puede presentarse “sin más ni más” a decir que deben retirar la guirnalda. “Es en cierto modo sospechoso”, plantea.