Óscar Puente aguanta el declive de la izquierda, que arrolla a IU y Podemos en Valladolid

“Es lo que hay, pertenezco a un partido del que me siento orgulloso, y que nos da cosas y a veces nos las quita”. Hablaba el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, después de unos resultados electorales agridulces: ganaba en la ciudad por 758 votos, pero no podrá reeditar el gobierno de coalición de los últimos ocho años, puesto que Toma La Palabra (integrada por IU y Podemos) solo consiguió dos concejales. Puente fue el primero en contemplar un acuerdo entre PP y Vox para gobernar en el Ayuntamiento, como sucedió en 2015, cuando el PP resultó vencedor pero no sumaba más concejales que las izquierdas.

Jesús Julio Carnero: "No sé gobernar si no es a través del diálogo, en solitario pero pactando, lo he hecho incluso con mayoría"

“Yo no quiero decir que hemos ganado las elecciones aunque hayamos sido la fuerza más votada porque no vamos a poder gobernar los próximos cuatro años. Los que han ganado son las fuerzas que suman 14 concejales (PP y Vox) y que con toda seguridad formarán gobierno”, aseguraba un Óscar Puente que, aunque falto de autocrítica, no podía contener la emoción.

La hasta ahora concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, y el de Deportes, Alberto Bustos —ambos de Toma La Palabra—, renunciaron a su acto minutos cuando comparecieron ante los medios. “Valladolid ha hablado y ha dicho que quiere cambiar de rumbo”, zanjaba la candidata a la Alcaldía, María Sánchez. Su partido —que hasta ahora había liderado el teniente de alcalde, Manuel Saravia— ha perdido 3.000 votos a pesar de que en esta ocasión contaban con el apoyo de Podemos, con el que no concurrieron hace cuatro años.

La participación que en 2019 obtuvo Ciudadanos (21.000 votos) no ha llegado esta vez ni a los 4.000 apoyos y pasa, por lo tanto, a la irrelevancia en el Ayuntamiento, que triplica su representación. A partir del 17 de junio, el partido que lidera Irene Carvajal contará con tres ediles.

El Partido Popular ha salido eufórico de esta cita con las urnas a pesar de ser la segunda fuerza más votada. El equipo de Jesús Julio Carnero —expresidente de la Diputación de Valladolid y exconsejero de Agricultura y de la Presidencia en la Junta de Castilla y León— sacó 7.500 votos más que hace cuatro años. En otras palabras, la mayoría del voto que en 2019 fue para el partido liberal se ha movilizado a las otras formaciones políticas de derechas que sí parecían tener posibilidades de gobernar.

“Lo que se abre ahora es un camino marcado por el compromiso y la voluntad de diálogo para mejorar la vida de los ciudadanos, de los jóvenes, mayores, mujeres, personas que viven en los barrios y en el centro”, expresaba Carnero este domingo por la noche.

Estas declaraciones se produjeron antes de que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, haya reiterado su propuesta de que gobierne la lista más votada —que en este caso sería la del PSOE—. “Esa propuesta no caduca. En cada Ayuntamiento donde haya una lista más votada, deberíamos reflexionar si puede ser un manual de conducta para la formación de gobiernos”.

El soterramiento no es apoyado mayoritariamente por los barrios afectados

El soterramiento de las vías del tren ha sido uno de los ejes de la campaña electoral. Apoyado sin paliativos por el Partido Popular y Vox —y prometido personalmente por Feijóo si llega al gobierno—, cabría esperar un apoyo a estas propuestas en los barrios que se verían afectados por el soterramiento, pero no ha sido así.

La mayoría de barrios separados del resto de la ciudad por las vías del tren han apoyado el proyecto de integración ferroviaria de PSOE y Valladolid Toma La Palabra, que actualmente está ejecutando varios túneles para mejorar la conexión entre ambas vías del tren.

El mapa por barrios tampoco ha cambiado excesivamente, aunque en zonas como Villa del Prado, parte de Parquesol y el Polígono de San Cristóbal el PSOE sí ha perdido fuelle y ha quedado como segunda fuerza política. Delicias ha quedado dividido ante el auge del PP en la zona sur, cuya abstención ha superado el 40% de la población.

Los barrios con mayor abstención fueron Las Flores, Buenos Aires, Arturo Eyries y Barrio España, por encima del 40%. En algunas zonas de Delicias la abstención supera incluso el 50%, aunque lidera el Partido Socialista.

El centro de la ciudad sigue siendo 'popular', que de hecho recupera también algunas partes de Covaresa y plaza Circular. De hecho, en zonas como Caballería, Campo Grande, el paseo de Isabel La Católica, detrás de San Benito, Huerta del Rey Sur y Fuente Berrocal —donde gana el Partido Popular— Vox consigue ser la segunda fuerza. Estas están entre las zonas más ricas de Valladolid, con entre 71.000 y 81.000 euros de ingresos anuales de media, lo que los sitúa entre el 1 y el 3% más rico de Castilla y León.

Consulta en este mapa todos los datos sobre cómo votó tu distrito censal.