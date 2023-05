El bloque de la derecha puede hacerse con el Ayuntamiento de Valladolid con la suma PP-Vox

El Ayuntamiento de Valladolid quedaría en manos del bloque de derechas con la suma de PP (11 concejales) y Vox (4). Con el 98% de los votos escrutados, el PSOE obtendría el mismo número de concejales que el PP, pero no lograría sumar escaños suficientes con su socio de gobierno en los dos últimos mandatos. Valladolid Toma la Palabra solo obtiene dos concejales, uno menos que en 2019. Tanto PP como Vox han conseguido sumar dos escaños más en estas elecciones. Ciudadanos pasa de tres ediles a ninguno. El exconsejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero (PP), arrebataría la alcaldía a Óscar Puente. Por número de votos, el PSOE es el partido más votado, con el 36,94 y 58.416 votos, frente al 35,96% del PP y 56.870 votos.

En 2019 el PSOE obtuvo también 11 concejales mientras que el PP consiguió 9, Ciudadanos 3, Valladolid Toma La Palabra 3 y Vox 1. En la pasada convocatoria se repitió el pacto PSOE -Valladolid Toma La Palabra, como ocurrió en 2015, cuando el PP ganó las municipales pero sin opciones de sumar.

María Sánchez de Valladolid Toma La Palabra no recogerá el acta de concejal

La candidata de Valladolid Toma La Palabra, María Sánchez, ha anunciado que asume las consecuencias del resultado de su formación y que no recogerá el acta de concejal. Sánchez ha asegurado que “Valladolid ha decidido que quiere cambiar de rumbo, que no les valían las políticas que hemos mantenido en estos ocho años y hay que respetarlo”, informa Europa Press.

Puente atribuye el resultado a la “dinámica nacional”

Óscar Puente ha comentado que el PSOE ha sido la fuerza más votada y que se han quedado “a muy poquito del concejal 12”. “Yo no quiero decir que hemos ganado las elecciones aunque hayamos sido la fuerza más votada porque no vamos a poder gobernar los próximos cuatro años. Los que han ganado son las fuerzas que suman 14 concejales y que con toda seguridad formarán gobierno”, ha dicho en referencia a PP y Vox, a quienes ha dado la enhorabuena y les ha deseado lo mejor. “El resultado a la vista de la situación nacional ha sido un muy buen resultado, hemos ganado con más de ocho puntos de diferencia respecto al del PSOE en la media nacional”, ha sostenido. Puente ha dicho que es “evidente” que no han sido capaces de imponer la dinámica local en una dinámica nacional que les ha sacado “prácticamente” de todas las comunidades autónomas y de casi todos los ayuntamientos “con alguna pequeña excepción”.

“Esto forma parte de la política, ya lo vivimos en 2011 cuando estábamos en la oposición pero se impuso una dinámica nacional que como en este caso ha arrollado a gobiernos”, ha dicho. Además ha expresado su “sorpresa” por el resultado de sus socios de gobierno, Valladolid Toma La Palabra, porque “no lo merecían” y ha propiciado que las izquierdas no puedan sumar.

“Así es la vida, así es la política, a veces se cae uno” ha dicho, antes de recordar que hay que exigir lo que otros han prometido en esta campaña. “La ola nos ha pasado por encima, claramente, sostener el gobierno era muy difícil. Estoy satisfecho con el trabajo que hemos realizado y que valoran los ciudadanos. Es lo que hay, pertenezco a un partido del que me siento orgulloso, y que nos da cosas y a veces nos las quita”, ha comentado. Puente ha confirmado que recogerá el acta de concejal.