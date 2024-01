El PSOE afea a Carnero que “si soterrara en el Senado” no llevaría “mocioncitas” al Ayuntamiento de Valladolid

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes la moción de PP y Vox para pedir un diálogo con el Ministerio de Transportes y abordar el soterramiento de las vías con el rechazo de la oposición. Durante el debate, el PSOE ha reprochado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que “si soterrara en el Senado” no llevaría “mocioncitas” al Ayuntamiento de Valladolid como la que se ha debatido este lunes.

El concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, ha asegurado que el equipo de gobierno está “dispuesto” a realizar “las aportaciones necesarias”. El presidente del pleno y alcalde ha asegurado que seguirá trabajando por el soterramiento mientras haya “una sola persona con camiseta blanca” defendiéndolo porque “se puede hacer desde un punto de vista técnico y económico”. Carnero ha apostado por “sentarse y hablar” y “jugar las cartas” no solo en el territorio nacional a través del Senado y el Congreso, sino también en las instituciones europeas.

“Menos mal que estamos en el Senado. Cómo puede ser que el alcalde de una ciudad como Valladolid no sea respondido por la ministra de turno. En qué cabeza humana cabe, aunque sea para decir que no. Que todo sea 'ya hablaremos en el Senado'. Menos mal que somos senadores, porque si no, de esto ni mu”, ha expuesto en el debate municipal el alcalde. Jesús Julio Carnero ha insistido en hablar del soterramiento “en todos los escenarios” posibles, pero no para “ganar” a los partidos de la oposición, si no para que “gane” toda la ciudad: “los de allende, como Delicias y Pajarillos, y los de aquí”. “Todos ganan y por eso vamos a luchar. Y claro que si no lo conseguimos, sobramos. Pero no le voy a dar ese gusto aunque solo sea por no verle sonreír”, ha interpelado Carnero al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero.

Precisamente con el socialista es con quien el alcalde ha vuelto a tener varios choques, como después de que Pedro Herrero reprochara a Carnero que “si soterrara en el Senado” no llevaría “mocioncitas” al Ayuntamiento. El portavoz socialista ha vuelto a preguntar al alcalde cómo trabaja por Valladolid como senador y le ha pedido su dimisión “por mentiroso”, ante lo que el regidor ha reído. “Lleva cinco meses sin contestar a la pregunta de a qué se dedica usted en el Senado, qué gestiones, qué contactos hace”, le ha preguntado Pedro Herrero a Carnero. “Asuma su palabra, no se esconda. Si se fue a soterrar, soterre; pero no nos traiga aquí mociones pidiendo que alguien le conteste a una carta”, ha afeado. Herrero ha asegurado que la “complicidad” del Grupo Socialista con el soterramiento “se acabó” hace años.

La oposición se suma a la concentración el día de la gala de los Goya

La oposición municipal ha confirmado que se sumará a la concentración convocada por los sindicados el día de la gala de los Goya, sábado 10 de febrero, algo que ha sido reprochado por el equipo de gobierno. “Deciden manifestarse en una clara demostración de imagen negativa de la ciudad el mismo día que tenemos que expresar todos los vallisoletanos lo que somos, lo que supone nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro”, ha protestado el regidor vallisoletano, que se ha preguntado si no hay “días en el año” ni “lugares en España” para protestar contra el rechazo a las políticas que la extrema derecha está implantando en Castilla y León.

En relación a la manifestación del 10 de febrero, han intervenido varias personas de asociaciones y sindicatos para exponer los motivos de la concentración: desde Artistas Visuales Agrupados y en nombre de la Fundación Jesús Pereda, la exconcejala de Sí Se Puede Gloria Reguero; Paula de Granado en nombre de la Federación de asociaciones vecinales Antonio Machado; Yolanda Rodríguez desde la Fundación Triángulo y el delegado provincial de CCOO, Raúl García Agudo.

Todos estos portavoces han reprochado la falta de espacios para la creación artística, la diversidad y pluralidad social en Valladolid y la ausencia de una Ley autonómica de protección al colectivo LGTB. “Evitemos la fuga del talento por el sexilio”, ha pedido Rodríguez. Por su parte, García Agudo ha criticado los recortes autonómicos en el Servicio de Relaciones Laborales y la no convocatoria del Consejo del Diálogo Social en el Ayuntamiento.

Reproches por las preguntas de control

También ha sido bronco el sexto punto del orden del día: las preguntas de control al gobierno municipal. El PSOE ha abordado cuestiones como el centro de refugiados —por lo que también ha preguntado VTLP—, las atribuciones del director de coordinación de políticas públicas —el alcalde B—, el centro de especialidades de Delicias, el aula intercultural, la reforma del estadio José Zorrilla, la contratación del servicio del albergue para las personas sin hogar, la estación de autobuses y las cafeterías de los centros de vida activa. Valladolid Toma La Palabra ha preguntado también por el programa ALVA, de fomento del alquiler.

Dos mociones aprobadas por unanimidad

Sí ha habido dos mociones que han sido aprobadas por unanimidad: una petición para el Museo Nacional del Cine y el problema de malos olores en el barrio de La Farola y Cuatro de Marzo. La corporación ha pedido a la Junta de Castilla y León que dé “mayor celeridad” al expediente de revisión de autorización ambiental que tiene Findus. El PSOE de Valladolid aseguró hace unos días que la Junta estuvo “8 años sin realizar inspecciones” en Findus pese a las quejas vecinales. El PP ha presentado una enmienda, que han apoyado todos los grupos menos el socialista, en el que compromete colaboración municipal con la Junta a este respecto.