El PSOE de Valladolid asegura que la Junta estuvo “8 años sin realizar inspecciones” en Findus pese a quejas vecinales

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado este viernes que la Junta de Castilla y León “ha estado ocho años sin realizar inspecciones” en la fábrica de Findus en Valladolid pese a “conocer las denuncias vecinales” por “malos olores” que plantean desde hace tiempo los vecinos, principalmente, de barrios como La Farola y La Rubia.

El PSOE, que esta semana ha presentado para su debate en el Pleno municipal del próximo lunes una moción para instar a la Junta a tomar las acciones necesarias que sean de su competencia para solucionar este problema vecinal, ha incidido sobre el tema este viernes con datos de las inspecciones ambientales de la Junta a la fábrica de Findus (anteriormente Nestlé y en tiempos pasados, Maggi).

El Grupo Socialista afirma que la Administración autonómica no realizó inspecciones a esta industria entre 2015 y 2023 “a pesar de tener constancia de numerosas denuncias vecinales, la mayoría de ellas recogidas y remitidas por el Ayuntamiento de Valladolid durante este periodo de tiempo”.

Además, según la documentación conocida por el PSOE, la Junta “sólo hizo cuatro inspecciones a lo largo de 21 años: 1987, 1992, 1997 y 2008”. Se trata de inspecciones de “seguimiento y vigilancia” que deberían ser periódicas, algo que apuntan que figura tanto en las actas de los años 2011 y 2013, efectuadas por la Consejería de Medio Ambiente, como en el acta de la inspección de 2015, a cargo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

La de 2015 fue la última que se realizó hasta 2023 por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, lanza una pregunta a la Junta para cuestionar “por qué no realizó las inspecciones periódicas en los años 2017, 2019 y 2021”, periodo en el que apunta que la Administración autonómica registró un centenar de quejas por parte de los vecinos“.

Para el portavoz del Grupo se trata de algo “especialmente grave” ya que esto mientras no se realizaban las inspecciones “miles de personas han padecido olores insoportables, putrefactos, especialmente en verano”, según la descripción de los afectados. Y la en la actualidad, este problema continúa.

En las conclusiones recogidas en el acta de la última inspección de agosto de 2023, según el PSOE, “sí se hace referencia a las demandas vecinales” y concretamente a que “por las quejas recibidas y lo visto en la inspección, es presumible que las modificaciones realizadas no hayan sido efectivas, no habiendo cesado las quejas por olores provenientes de la depuradora y vertidos”.

Según los socialistas la Junta “reconoce que se debe aplicar un ”Plan“ de gestión de olores” y constata “una realidad alarmante” pues afirman que “no se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental”.

Por eso, la Administración insta a la empresa a adoptar “inmediatamente” las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente.

En sus conclusiones, este informe de la Junta de 2023 señala las acciones que tiene que llevar a cabo la empresa para cumplir las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada “para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir la emisión de olores, la mejora técnica disponible consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental”.

El Grupo Municipal Socialista entiende que estos hechos “deben ser aclarados” y por eso confía en que todos los grupos municipales del Ayuntamiento apoyen en el Pleno del próximo lunes la moción encaminada a resolver definitivamente este problema.

El consejero de Medio Ambiente no sabe si la inspección es de competencia autonómica

Mientras, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha mostrado confiado de que si hay alguna irregularidad que provoque malos olores en el sur de Valladolid, que vecinos de La Farola y otros barrios aseguran que proceden de la fábrica de Findus situada en el polígono de Argales, “se corregirá” y espera “que no la haya”.

Así se ha pronunciado Suárez-Quiñones sobre esta situación en declaraciones a los medios antes de hacer entrega de 60 vehículos a la Agencia de Protección Civil y Emergencias en un acto que se ha celebrado en el parking de la Feria de Valladolid.

No obstante, el responsable de Medio Ambiente ha asegurado “desconocer” dicha denuncia, si bien ha remarcado que la normativa que protege la salud de las personas en todo ámbito es una “muy estricta” y los servicios de inspección de todas las administraciones hacen un trabajo “muy serio”.

Asimismo, Suárez-Quiñones ha hecho énfasis en que “probablemente” la competencia para realizar dichas inspecciones sea municipal. “No sé si será autonómica”, ha apostillado.

Por tanto, el consejero de Medio Ambiente ha afirmado que no le “cabe ninguna duda” de que si hay algún tipo de irregularidad “se corregirá”.

“Desde luego la empresa es seria y entiendo que cumplirá la normativa también, pero en definitiva no me corresponde decirlo porque no tengo información”, ha advertido Suárez-Quiñones, quien ha hecho énfasis en que Castilla y León es una sociedad “muy moderna” en la que la Administración “protege los bienes jurídicos de las personas”.