Puente, sobre el nuevo partido: “Tendrán que preocuparse los que llevan el soterramiento como eje central”

El alcalde de Valladolid y candidato a la Alcaldía, Óscar Puente, ha considerado este miércoles que la presentación del nuevo partido 'Contigo avanzamos' impulsado por la Plataforma por la Defensa del Soterramiento no afectará al PSOE, sino que “tendrán que preocuparse más los partidos que ponen el soterramiento como eje central”.

Puente ha explicado, en declaraciones remitidas a Europa Press, que no está “preocupado” por la nueva lista impulsada por la Plataforma y que presentaron este martes varios exmilitantes del PSOE.

“En tal caso tendrán que preocuparse los partidos que ponen al soterramiento en el eje central de su campaña, porque es evidente que a Óscar Puente en 2019 ya le votaron sabiendo que no se podía hacer el soterramiento”, ha apostillado el candidato del PSOE.

En este sentido, sobre el proyecto de soterramiento ha considerado que en las elecciones habrá “cuatro partidos diferentes que defienden lo mismo, algunos con mas credibilidad, otros con menos”, por lo que descarta que pueda haber una concentración de voto de personas que quieran este proyecto.

Además, ha ironizado con que a “la derecha de la ciudad” solo le falta “el Valladolid Arena” para que estén “con el mismo programa de siempre”, en referencia al soterramiento y a las medidas de movilidad, en las que considera que el PP “no sabe a qué agarrarse y van diciendo a la gente lo que quiere oír”.

El regidor ha recalcado que el soterramiento “no es una preocupación central de los vallisoletanos”, por lo que la presencia de la candidatura bautizada 'Contigo Avanzamos' tampoco le preocupa.

Además, ha repasado los argumentos que le llevan a defender que el soterramiento de las vías ya no es posible en Valladolid, un proyecto que reconoce que todos los vallisoletanos querrían “pero que en nuestro caso no es posible por la gestión que durante 20 años hizo el PP, que gobernó el Ayuntamiento y la Junta con mayoría absoluta y durante una buena parte de esos años estuvo en el gobierno de España”.

También ha recalcado que le “hace gracia” cuando en la Plataforma por el Soterramiento “dicen que ya no hay deuda”, pero ha recordado que “lo que no hay es deuda con los bancos” porque la asumió Adif y ahora “será el primero que cobre de la venta de los suelos para recuperar esos 400 millones que otros se comprometieron a pagar y no pudieron hacer frente”.