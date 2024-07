Los sanitarios reprochan que no se les invitara a la inauguración de la plaza en su honor en Valladolid

Los colegios profesionales de médicos y enfermeros de Valladolid han reprochado al Ayuntamiento que no se les invitara a la inauguración de la plaza en su honor en Valladolid, que a partir de ahora se llama 'plaza de los Profesionales Sanitarios'. Durante la inauguración de la plaza, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, anunció la cesión a Sacyl para un uso sanitario inespecífico de una parcela de 10.400 metros cuadrados frente al Hospital Río Hortega, en la que el Ministerio de Inclusión tenia prevista la instalación de un centro de acogida de refugiados.

El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí, ha asegurado que no que no sale de su “asombro” después de que no se haya invitado a los profesionales de Medicina, Enfermería y otras categorías profesionales. “Merecemos una explicación”, ha reivindicado. El Colegio de Enfermería de Valladolid ha remitido un comunicado en el que ha mostrado su “indignación” por esta decisión del equipo de gobierno local.

“Tras la pandemia, desde el Colegio de Enfermería solicitamos en varias ocasiones al Ayuntamiento que se homenajeara a los profesionales sanitarios dando nombre a una plaza o calle. Lamentamos que ahora se tome esta decisión sin contar con los colegios, sin notificarlo y tampoco invitar al acto”, ha protestado el Colegio de Enfermería a través de la red social X.

El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha calificado el acto de este jueves de “propaganda” que pretendía “usar” a los sanitarios “como excusa” y “burlarse” de los derechos humanos al ceder la parcela a la Consejería de Sanidad para un uso “sanitario” genérico, que no especificó. Preguntado por esta cuestión, Carnero ha defendido que “parece que tenga todo el sentido” que la parcela que el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP planteaba ceder para dicho cometido sea transferida ahora a la Consejería de Sanidad de la Junta.

Ha destacado que esa parcela se puede destinar “al bien de la salud de los vallisoletanos, de los castellanos y leoneses, de los españoles y de cualquiera que se acerque a Valladolid” porque recalca que la Sanidad “es un servicio universal”.

Por otro lado, ha explicado que, tras la inauguración ayer de la nueva denominación de la plaza situada junto al mencionado hospital como plaza de los Profesionales Sanitarios, el gabinete de Alcaldía va a comunicar este hecho a los colegios profesionales, dado que se trata de un reconocimiento a estos trabajadores.

La portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, ha asegurado que la “utilización” de los profesionales sanitarios es una “vergüenza”