VTLP asegura que PP y Vox destinarán 242.000 euros a la tauromaquia en Valladolid

El grupo municipal de Valladolid Toma la Palabra ha denunciado la recuperación de las ayudas a la tauromaquia en el presupuesto de 2024 con 242.000 euros. En un comunicado, VTLP ha calificado esta medida como “retroceso” y ha recordado que el Gobierno de coalición de VTLP y PSOE acabaron con el apoyo municipal al toreo en 2016, llegando incluso a cerrar el Museo del Toro.

Como ha apuntado la concejala Rocío Anguita después de la comparecencia informativa sobre presupuestos de la portavoz municipal del grupo de extrema derecha y concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, “esto tiene que ver con la imposición de Vox a este equipo de Gobierno y sus condiciones sobre determinadas temáticas”.

“Esos 242.000 euros darían mucho de sí para hacer muchas actividades culturales por la ciudad, como por ejemplo recuperar parte de las partidas que han quitado para actividades culturales desde el Teatro Calderón, en el Museo de la Ciencia, en el museo Patio Herreriano o en las diferentes exposiciones municipales”, ha defendido la edil de VTLP.

Ya la pasada semana, tras la presentación del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, Anguita criticó el “desprecio” de PP y Vox a la cultura recortando su presupuesto, lo que afectará a las programaciones municipales “que se van a ver empobrecidas y disminuidas poco a poco a lo largo del próximo año”.

No obstante, desde el área gestionada por Vox siguen defendiendo que esto no será así, algo que la concejala calificó como “hecho insólito, la multiplicación de los panes y los peces” al no entender cómo con medio millón de euros menos se va a mantener toda la actividad cultural sin bajar la calidad.

Desde VTLP han señalado que una de las primeras medidas que tomaron junto al PSOE en PSOE fue la eliminación de las subvenciones a espectáculos taurinos y cerrando del Museo del Toro, “entre otras medidas para la protección del bienestar animal”.

El PSOE señala las “situaciones anómalas y disfunciones” de separar Cultura y Turismo

Tras las comparecencias, el Grupo Municipal Socialista ha afirmado que la presentación de los presupuestos del próximo año por parte de las concejalas responsables de Cultura y Turismo “deja en evidencia que la escisión únicamente respondía a la distribución de cargos entre el PP y Vox”.

En una nota de prensa los socialistas han reprochado que “no es natural que estos dos ámbitos estén separados” y “la prueba”, como han manifestado, “es que se están produciendo situaciones anómalas y disfunciones”, como con la Seminci. Como han asegurado el festival de cine “depende” de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, cuya responsable es Blanca Jiménez (PP), “pero se da la circunstancia de que esta Concejalía tiene que realizar una transferencia de 2,2 millones de euros a la Fundación Municipal de Cultura, entidad que depende de Irene Carvajal (Vox)”.

El Grupo Municipal Socialista considera que los primeros presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid dejan “a las claras la sinrazón” de la segregación entre Cultura y Turismo“ ya que ”se están generando problemas y una confusión de competencias, con un debilitamiento de la propia Administración Municipal“.

Además, como han aseverado, las cifras demuestran que la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad , “apenas gestionará el 0,55 del Presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid en 2024”. El presupuesto de la Concejalía asciende a 11 millones de euros, pero 2,2 millones se transfieren a la FMC y 6,8 millones de euros a la Sociedad Mixta de Turismo.

Asimismo, el PSOE ha subrayado que todas las actuaciones nuevas que estarán en marcha en 2024 están vinculadas a los Fondos Europeos logrados durante el mandato de Óscar Puente en la Alcaldía de Valladolid.