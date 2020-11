Sanidad de Castilla y León suspende el uso de ambulancias para trasladar a consultas médicas a los ancianos de las residencias

El servicio público de sanidad de Castilla y León (SACYL) suspende desde el próximo lunes el servicio de ambulancias para trasladar los ancianos de las residencias a consultas médicas, según ha podido saber elDiario.es. La orden se comunicó a los centros sociosanitarios el pasado jueves y argumenta como motivo la crisis provocada por la COVID-19. Sí que se contempla una excepción: los pacientes oncológicos. Las residencias ya están empezando a comunicar la situación a los familiares de los usuarios.

"Ante una cita médica, a partir de ahora será la familia la que tenga que gestionar el desplazamiento", advierte en un correo una residencia de Valladolid. Al menos un grupo empresarial ha interpuesto una reclamación ante lo que se considera "una merma en los derechos de ciudadanos vulnerables y en situación de dependencia".

La Consejería de Sanidad argumenta, a preguntas de este diario, que "cuando la demanda de servicios se desborda, en este caso por el incremento de ingresos, traslados, altas, sumado a ello la necesidad de limpieza exhaustiva por protocolos, hay que racionalizar los medios", sin embargo, precisa que esa "racionalización", "no tiene que ver con las residencias, porque la edad no es un criterio" y que "los traslados se mantendrán como corresponde, si hay causa asistencial que justifique dicho transporte sanitario". Las mismas fuentes, que no niegan la orden de Sacyl, no precisan qué criterios se van a seguir para considerar qué causas justifican el transporte sanitario. Mientras, familiares de residentes se preguntan cómo pueden llevar a cabo el traslado de ancianos con problemas de movilidad, o cognitivos, si carecen de vehículos.

Esta decisión choca frontalmente con las medidas restrictivas que impuso la Junta hace unas semanas, que la Justicia revocó, y que pasaban por suspender totalmente las visitas y las salidas de los centros sociosanitarios para evitar posibles contagios de los ancianos ante la situación epidemiológica de Castilla y León.

La patronal de las residencias en Castilla y León, Acalerte, indica que, por el momento, no tiene constancia de la decisión tomada por el Sacyl.