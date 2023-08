Castilla y León no tiene previsto reinstaurar el uso de mascarillas en hospitales

Castilla y León descarta por el momento reinstaurar el uso de mascarillas por parte de los usuarios en centros sanitarios, a diferencia de lo ocurrido en la Comunidad Valenciana ante el repunto de los casos de Covid, aunque desde el Gobierno autonómico se ha pedido responsabilidad a los ciudadanos en el caso de ser sospechosos de estar contagiado.

Así lo ha apuntado este lunes el consejero portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, al término de la reunión del Consejo de Gobierno a preguntas de si también en esta Comunidad se seguiría el ejemplo de la valenciana respecto de la obligatoriedad del uso de tapabocas en centros hospitalarios.

El a su vez titular de Economía y Hacienda, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que en Castilla y León las medidas restrictivas decayeron una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de catalogar la Covid como pandemia, y ello, tal y como así ha recordado, “pese a que el virus sigue entre nosotros”.

En cualquier caso, el responsable del Ejecutivo autonómico apostilla que el hecho de no mantener medidas restrictivas no supone que desde la Junta no se sigan realizando una serie de recomendaciones para evitar los contagios, como que aquellos ciudadanos sospechosos de encontrarse afectados acudan con mascarilla tanto a centros de salud y farmacias.