La Coordinadora de Mujeres de Valladolid exige que el delegado del Gobierno explique por qué la Policía no acudió a la llamada de dos jóvenes perseguidas por un exhibicionista

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid exige al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, que "rectifique" después de que, preguntado por el último episodio de exhibicionismo conocido, haya respondido: "Hay que denunciar, no vale con poner un tuit". También reclama que se investigue por qué la Policía no acudió a la llamada de dos jóvenes ante las que un hombre se había masturbado después de seguirlas por una calle hasta un portal.

Preguntado por esta cuestión, Izquierdo no ha explicado este martes por qué, ante este tipo de situaciones, los agentes no se desplazan para buscar al acosador y se limitan a animar a denunciar desde el teléfono.

La Coordinadora de Mujeres exige al delegado del Gobierno que condene este episodio de exhibicionismo, producido el pasado 8 de noviembre en los alrededores de El Corte Inglés del Paseo Zorrilla e investigue "las razones por las que se dejó desamparadas a esas dos mujeres".

"Hay una cierta cuota de violencia que una mujer ha de pasar por alto, soportar, ante la pasividad de quienes se supone que deben protegernos", lamenta en un comunicado remitido a la prensa. La Coordinadora rechaza que "por debajo" de los asesinatos de mujeres y menores existe "una gran mole de violencias" que van desde los micromachismos al acoso callejero, el exhibicionismo y la violencia institucional que "ningunea y desprecia" esas violencias.

La Coordinadora de Mujeres ve "muy desacertado" que Izquierdo ponga "el foco" en las víctimas "para recriminarlas que no hayan denunciado este hecho" a pesar de que activaron la app AlertCops y llamaron al 091 para contar cómo un hombre les había perseguido, sin pantalones y masturbándose. Las víctimas no tuvieron una respuesta por parte de la Policía, puesto que ningún agente acudió a la llamada y se limitaron a pedirlas que fueran a comisaría a denunciar, algo a lo que las víctimas finalmente no accedieron, "desalentadas".

"Es llamativo que quien ostenta la máxima responsabilidad de la seguridad en Castilla y León pase por alto esa falta de atención a dos mujeres que habían sido violentadas y agredidas", rechaza la Coordinadora de Mujeres, que afea que Izquierdo "señalara que no ha habido denuncia y zanjara así este asunto", lo que "demuestra la poca comprensión y nula empatía" del delegado para con las víctimas.