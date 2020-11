El delegado del Gobierno en Castilla y León, sobre la inacción policial en los casos de exhibicionismo: "Hay que denunciar, no vale con poner un tuit"

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha evitado comentar por qué la Policía nacional en Valladolid no acude a las llamadas ante casos de exhibicionismo en la ciudad. Izquierdo no ha explicado por qué ante este tipo de situaciones los agentes no se desplazan a la zona para buscar al acosador y se limitan a animar a las víctimas a denunciar.

"Hasta donde tengo conocimiento no hay ninguna denuncia. Es muy importante denunciar, antes que poner un tuit hay que denunciar", ha sentenciado el delegado del Gobierno en el acto de presentación del protocolo suscrito entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Delegación del Gobierno para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista.

Valladolid ha renovado su participación en el sistema VioGen de colaboración entre la policía municipal de Valladolid y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un plan que existe desde 2014 y por el que Izquierdo ha sacado pecho. Hasta hace un año, solo cuatro municipios de más de 20.000 habitantes y 12 de más de 20.000 en Castilla y León formaban parte del sistema. Este miércoles serán 16 municipios de Castilla y León de más 20.000 y unos 40 más pequeños los que estarán incluidos.

VioGen facilita que las policías municipales y la Policía nacional intercambien información sobre las mujeres que tienen que proteger. Los agentes actúan con unidad de acción y permite que la víctima no perciba desajustes en la protección recibida", ha señalado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. A día de hoy, más de 2.900 mujeres de Castilla y León que requieren de protección policial.

Los dos representantes han animado a las víctimas de violencia de género a denunciar y han hecho hincapié en la importancia de que la sociedad les demuestre que no están solos. Por ello es "muy importante", ha defendido el Delegado del Gobierno, que combátanos los discursos extremistas contra la violencia de género y el feminismo. Según Izquierdo, es "inadmisible" que una sociedad democrática moderna haya movimientos "hayan negado" la existencia de la violencia de género o que vinculen la lucha por la igualdad con la pandemia, como sucedió con las manifestaciones del 8-M.