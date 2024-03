El viento derriba un muro en el estadio de Burgos y dejan dos heridos en Valladolid y Zamora

Las fuertes rachas de viento derriban un muro en el estadio de Burgos y dejan dos heridos en Zamora y Valladolid. Los servicios de Emergencias han recibido 775 llamadas: 143 en Valladolid, 132 en Zamora, 67 en Palencia, 65 en León, 47 en Burgos, 22 en Salamanca, cuatro en Ávila, tres en Segovia y una en Soria.

En Zamora, un hombre de 72 años ha resultado herida al caerle un trozo de ladrillo y golpearle en la cabeza cuando caminaba por la calle Pablo Morillo de Zamora, en la zona centro de la ciudad. En el caso de Valladolid, la Policía Municipal ha solicitado, a las 15.40 horas, asistencia para un varón de 69 años a quien ha golpeado un parasol en un brazo en la calle Constitución.

En Valladolid, las rachas de viento se calculan en noventa kilómetros por hora, que podrán llegar a cien en momentos puntuales, en una jornada de miércoles en la que los Bomberos de la ciudad han tenido que efectuar cerca de sesenta salidas según datos disponibles hasta las 18.30 horas. Además, las rachas de viento han destrozado varias casetas de la Feria de Artesanía, que se celebra del 22 al 31 de marzo, instaladas en la Acera de Recoletos, aunque nadie ha resultado herido.

Un muro de El Plantío, desplomado

Uno de los muros que rodea el estadio municipal de El Plantío en Burgos se ha desplomado este mediodía a consecuencia del fuerte viento que, durante todo el miércoles, sopla en esta localidad que se encuentra en aviso amarillo por rachas de hasta 80 kilómetros a la hora, al igual que el resto de la provincia burgalesa.

El estadio, en el que juega el Burgos CF, equipo de Segunda División, se encuentra parcialmente cercado por un muro construido con ladrillos, una de las partes que no fue remodelada en la última intervención municipal, que abarca desde el fondo sur hasta el fondo norte a lo largo de toda la tribuna.

El muro que precisamente ha caído, la zona más antigua del campo, que data del año 1964, es el que se sitúa en la parte trasera del fondo sur, donde hay una puerta de acceso a vehículos ubicada justo detrás del marcador. Por un golpe de viento, ese muro se ha desplomado hacia la zona del aparcamiento de El Plantío, frente al Coliseum Burgos.

En el momento del accidente se realizaban labores de carga y descarga dentro de las instalaciones, aunque estos trabajos no han tenido nada que ver con el incidente ocurrido. Y el club ha indicado que todo se ha debido a un golpe de viento, sin que haya tenido nada que ver ningún vehículo.

Los fuertes vientos en Burgos capital, con rachas que han alcanzado los 90 kilómetros por hora este miércoles, han obligado a los Bomberos de Burgos a movilizar todos sus equipos de guardia para responder a avisos de saneamiento de fachadas, desprendimientos y caídas de ramas y arbolado.

Más incidencias en Zamora

Entre las incidencias atendidas en distintos puntos de la ciudad ha figurado una registrada en la calle Costanilla, junto a la Plaza Mayor, donde la Policía Municipal ha cortado el tramo de calle que transcurre junto a la Casa Consistorial por el peligro por desprendimientos de un edificio,

Además, en la cuesta del caño, el desprendimiento de un trozo de chapa de la cubierta del frontón San Atilano ha obligado a cortar un tramo de la calle.

Casetas de la Feria de Artesanía derribadas

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid, Víctor Manuel Martín Meléndez ha destacado que la imagen que ha dejado este suceso es “desoladora” y ha explicado que uno de los agentes de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) le avisó esta mañana de que iban a cerrar la feria durante este miércoles debido a las previsiones con “buenísimo criterio”, ya que esa era la “mejor decisión” que se había podido tomar.

Al hilo de estas palabras, el responsable municipal de Comercio ha subrayado que ya con la feria cerrada y “afortunadamente” no había nadie pues ha ocurrido esta desgracia. No obstante, ha hecho énfasis en que lo importante es que no ha habido ningún daño personal que se tenga que lamentar, si bien hay “muchos daños materiales”.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid también ha resaltado el trabajo de los Bomberos, que han acudido al lugar tras recibir el aviso “muy rápido” a acordonar la zona.

Desalojan un edificio en Salamanca para retirar un embellecedor

Los vecinos de un edificio de viviendas ubicado en la calle Príncipe de Vergara de Salamanca han tenido que ser desalojados esta tarde para proceder a la retirada de un embellecedor de fachada en un edificio contiguo, ante el riesgo de caer a la vía pública por las intensas rachas de viento que azotan la ciudad

Fuentes de la Policía Municipal han informado de que los vecinos del edificio, un total de doce, han sido trasladados a un colegio próximo, pero que no ha sido necesario el desalojo de los residentes en el edificio en el que se encuentra el embellecedor, pues el riesgo de desprendimientos solo afecta al contiguo.