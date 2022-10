Los hospitales comarcales de Castilla y León realizan más cesáreas que los de las capitales

Los hospitales comarcales de Castilla y León registran muchas más cesáreas que los grandes centros ubicados en las capitales de provincia. Mientras el Hospital Universitario de Burgos realiza cesáreas en el 17% de los partos, la cifra casi se duplica en los hospitales Santiago Apóstol (Miranda de Ebro) y el de El Bierzo, aunque la tendencia en ambos hospitales es opuesta. Mientras en el primero desciende, el hospital berciano sigue aumentando su porcentaje de cesáreas.

En el último decenio, el 35,8% de los partos terminaron con una cesárea, aunque la tendencia de los últimos años ha sido a la baja. El Hospital de Miranda de Ebro ha reducido sus cesáreas gracias a nuevos cursos de formación que empezaron en 2019, según explica a este diario el jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Santiago Apóstol, Ricardo del Palacio.

Estos cursos han servido para actualizarse y ver cómo actuar cuando la parturienta sufre una parada cardiorrespiratoria y a perfeccionar la actuación ante la pérdida de bienestar fetal. Se tratan además otros temas, como urgencias en anestesia obstétrica, habilidades de comunicación clínica y talleres específicos. Así, en el año 2018 el porcentaje de cesáreas era del 35%, en el año 2020 se realizaban cesáreas en el 32% de las ocasiones y en 2021 el porcentaje ha bajado hasta el 27%.







El jefe de Obstetricia del Hospital de Miranda insiste en que una cesárea no debe ser considerado “un fracaso” porque el objetivo es “asegurar un óptimo estado de salud para la madre y para el bebé”.

Hospitales sin UCI pediátrica

El servicio de Obstetricia empezó a organizar cursos de formación desde 2019 “para que el índice de cesáreas sea el más ajustado a los parámetros de la OMS (que apuesta por un 15% de cesáreas), pero siempre teniendo en cuenta el tipo de hospital en el que nos encontramos, con sus limitaciones”. Los hospitales comarcales no tienen UCI pediátrica, como recuerda la jefa de Ginecología del Hospital de Medina del Campo, Mame Rodríguez de Castro. “Aquí tenemos recursos hasta un límite. Si hay que derivar a alguien, hay que llamar a la UVI, que venga hasta Medina y luego trasladarla hasta Valladolid”, explica.

El caso de Medina del Campo es similar al de Miranda, aunque la jefa de Ginecología no atribuye el descenso a ninguna causa en concreto. En 2016, el 44% de los partos terminaban con una cesárea; pero en 2020 la cifra bajó hasta el 22%. “Aquí a la gente le gusta parir. Tenemos una matronas magníficas, que son pacientes y realizan una buena práctica. Pero hay niños muy grandes, que se encajan o vienen transversos. Las cesáreas no son por gusto”, defiende Rodríguez de Castro.

La jefa de Ginecología, que lleva 35 años trabajando en el hospital, explica que se realizan las cesáreas que son “necesarias” y niega que haya directivas recomendando mantener un porcentaje determinado, como sí pasa con las episiotomías. “Y mejor eso que un desgarro”, zanja.

Además, Rodríguez de Castro asegura que muchas madres llegan al hospital pidiendo una cesárea y se les dice que no. “Si tiene una cesárea anterior, no hacemos una nueva automáticamente. Y en muchos casos proponemos hacer una versión —para darle la vuelta a un bebé que viene de nalgas, por ejemplo— y la mayoría de las mujeres no quiere, pero en una proporción 95-5%”, añade.

En el Hospital de El Bierzo aumenta el porcentaje de cesáreas

Mientras estos hospitales van disminuyendo las cesáreas, el Hospital El Bierzo continúan aumentando. En diez años ha subido diez puntos el porcentaje de cesáreas: en 2010 el 23% de los partos terminaban en cesárea, frente al 32% de 2020. En 2021, el 29% de los partos fueron por cesárea, y en lo que llevamos de 2022 la cifra ha ascendido hasta el 34%.

Desde el hospital aseguran que estos porcentajes se mantienen, “similares o ligeramente superiores a los de España, prácticamente idénticos a los de Alemania e inferiores a los de países como Italia, por poner ejemplos de países europeos occidentales”, y que los motivos “son múltiples y no atribuibles a una sola razón”.

Los trabajadores apuntan a la infradotación de personal y servicios del Hospital El Bierzo en comparación con el de León. “Hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, sostienen, aunque insisten en que las cesáreas en la sanidad pública son por “indicación médica”. “Muchas veces son ellas [las madres] las que vienen con una preferencia alta a la cesárea en su plan de parto y en la pública no podemos entrar en dar a elegir. La preferencia siempre es parto vaginal porque la morbimortalidad materna y fetal es menor y las cesáreas se practican solo por indicaciones médicas. Hacemos las necesarias”, aseveran también desde el Hospital de El Bierzo.

El hospital público de León es el tercer hospital del Sacyl que más partos vaginales atiende, solo por detrás del Hospital Universitario de Burgos que registra una tasa de cesáreas del 17,2% y del Hospital Santa Bárbara de Soria con un 19,3%.

La edad de las parturientas también es un factor importante para abordar un parto vaginal o una cesárea. En Castilla y León una de cada tres madres de más de 35 años tiene a su bebé por cesárea, una cifra inferior en el resto de franjas de edad. El porcentaje de cesáreas es del 20% en las menores de 25 años, del 24% entre 25 y 30 años y del 27% entre 30 y 35 años.

Los hospitales privados recurren mucho más a las cesáreas

Más de la mitad de los partos del Hospital Recoletas de Burgos son por cesárea, por delante del hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid (48% de cesáreas en la última década) y el Hospital General de la Santísima Trinidad de Salamanca (47%).

Además, el Hospital HM San Francisco de León y el Hospital General de la Santísima Trinidad de Salamanca son los únicos centros privados que han reducido también esta práctica. El hospital leonés ha pasado de un 34% en 2010 a un 22% en 2020. El hospital privado salmantino ha pasado de un 53% de cesáreas en 2014 a un 40% en el año 2020.