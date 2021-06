Los usuarios de la Alta Velocidad reclaman mantener la extensión de los abonos

Varias plataformas de usuarios de la Alta Velocidad reclaman mantener la extensión de los abonos de transporte que comenzó en octubre de 2020. Por la pandemia, se extendieron los abonos Avant Tarjeta Plus (de 30 a 50 billetes) a 60 días, los Tarjeta Plus 10 (10 viajes) a 20 días y los de Tarjeta Plus 10 Estudiantes (10 viajes) también 20 días, frente a los 30, 8 y 10 días que antes permitía Renfe.

Esta medida excepcional termina el 30 de junio y reclaman que se mantenga esta extensión la Federación de Usuarios de alta Velocidad de Castilla y León, la Plataforma de Usuarios de Alta Velocidad de Zaragoza, la Plataforma de Usuarios de Alta Velocidad de Calatayud, la Asociación de Usuarios de AVE de Cuenca, la Plataforma de Usuarios de Alta Velocidad de Ciudad Real, la Plataforma de Usuarios de Alta Velocidad de Puertollano, la Plataforma de Usuarios de Alta Velocidad de Toledo y la Plataforma de Usuarios de Alta Velocidad de Córdoba.

"La pandemia ha traído un cambio en los modelos laborales y educativos. En muchos casos se ha pasado a una situación en la que el teletrabajo y las clases online, que fueron el día a día durante estos últimos meses, van a convivir con las actividades presenciales", indican en un comunicado remitido a la prensa.

Ante esta situación, las organizaciones de usuarios reclaman a Renfe que "adapte su política comercial a la nueva realidad" y "se replantee esa finalización de la actual caducidad de los abonos para que sea la norma y no la excepción". "Es básico que la política del operador Renfe se modernice y actualice con la realidad que España vive y va a vivir, pero sobre todo, que su política comercial siempre tenga presente el destinatario habitual: el ciudadano", reclaman.