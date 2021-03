Repunta la incidencia en Castilla y León: seis de las nueve provincias registran un incremento de contagios

El índice de reproducción del coronavirus ya venía advirtiéndolo en las últimas semanas: subía el número de personas a las que contagiaba un enfermo de COVID-19, pero la incidencia se mantenía a la baja hasta la semana pasada. El coronavirus ha empezado a subir y en Castilla y León, la incidencia ha subido dos puntos este miércoles sobre la semana anterior, según los datos del Portal de Transparencia.

La incidencia de la COVID es superior a la de la semana pasada en seis provincias: Ávila, Segovia, Palencia, Burgos, Zamora y Soria. El coronavirus no se expande a la misma velocidad en unas provincias que en otras, pero la tendencia a la alza es más evidente en Segovia o en Burgos. Palencia supera los cien casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, aunque parece que la incidencia se está estabilizando.

La evolución del coronavirus es desigual, porque mientras se registran continuas subidas en la mayoría de las provincias, León y Valladolid contiene al coronavirus. Son las dos únicas provincias en las que la epidemia se mantiene a la baja, porque Salamanca, que sigue bajando, parece haber alcanzado el valle.

En Burgos, continuas subidas de ingresos

Burgos lleva ya tres semanas con continuas subidas de ingresos de pacientes con COVID-19: Si en la última semana de febrero ingresaron 35 pacientes de COVID-19, la semana pasada fueron 43 los enfermos con coronavirus que entraron en el hospital de Burgos. En los últimos tres días han ingresado otros 24 pacientes. Si se mantiene esta tendencia, esta semana se superará el número de nuevos pacientes ingresados.

En el resto de hospitales de Castilla y León, la ocupación de pacientes se mantiene estable, aunque se registren ligeras oscilaciones. Castilla y León tiene en cuenta todas las camas de UCI con pacientes de COVID para analizar la situación hospitalaria y decidir si se continúa con la desescalada o no después de Semana Santa; y no solo las estructurales. Es decir, no solo las UCIs prepandemia y las que se han construido en este año, si no también las unidades que se han adaptado para atender pacientes críticos de COVID, como URPAS o REAS o incluso quirófanos.

Esto significa que la ocupación de UCI por pacientes de COVID es del 24% según el indicador pactado con el Ministerio de Sanidad; pero es del 38% sobre el total de las camas iniciales de UCI. En otras palabras, hay 331 camas iniciales de UCI, de las cuales hay ocupadas 297 por todo tipo patologías, entre las que se incluye la COVID (125). Al dividir estas 125 camas ocupadas por UCI entre todas las camas iniciales, el porcentaje de ocupación es del 38%. Pero si se utiliza el criterio que acordó el Ministerio con las comunidades, habría que dividir 125 entre el número de camas de UCI que el sistema puede soportar -517-, en detracción de la actividad quirúrgica: 24%.

Casi el 7% de la población está vacunada

Mientras tanto, continúa la vacunación de profesores con AstraZeneca en grandes espacios para mejorar la velocidad de vacunación. Casi el 7% de todos los castellanos y leoneses tiene las dos dosis de la vacuna contra la COVID. Son 164.070 personas que están inmunizadas y que pertenecen, en su mayoría, a personas mayores de 90 años, residentes o dependientes, cuidadores y trabajadores de residencias, personal sanitario y, ahora también docente.