Rescatada una montañera de 75 años tras sufrir una caída en la Sierra de Gredos

Especialistas en montaña de la Guardia Civil y de Protección Civil y Emergencias han rescatado a una montañera de 75 años, tras sufrir una caída que le ha provocado una lesión en una cadera cuando realizaba la ruta de subida al refugio Victory, en la vertiente sur de la Sierra de Gredos.

El accidente, conocido este lunes, se produjo en torno a las 17.18 horas del domingo, cuando una llamada al Servicio de Emergencias 112 solicitó asistencia para esta mujer que había sufrido un accidente en esta ruta que parte de la plataforma del Nogal del Barranco, en el término municipal de Guisando (Ávila), según ha informado el 112.

Tras la caída, la montañera no podía continuar el camino por un sendero al que no era posible acceder con vehículos por tierra y donde posteriormente no se pudo llegar con los aéreos debido a las fuertes rachas de viento.

A raíz del aviso, el 112 comunicó lo sucedido a la Guardia Civil de Ávila y al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, que movilizó al helicóptero de salvamento, que partió hacia la zona con un equipo de rescate a bordo.

Una vez localizado el grupo de montañeros a unos 500 metros del refugio Victory, en la zona de Los Galayos, el equipo de rescate descendió a tierra para atender a la mujer herida, de 75 años. Sin embargo, el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, debido a las fuertes rachas de viento y a la proximidad del ocaso, hicieron que el aparato se retirara, obligando a evacuar a la herida mediante un porteo, a pie y en camilla.

Los voluntarios de Protección Civil, junto a los especialistas en montaña de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila), trasladaron a la herida hasta la plataforma del Nogal del Barranco, a la que llegaron pasadas las 22:30 horas. En ese punto de la vertiente sur de Gredos esperaba una ambulancia de soporte vital básico de las Emergencias Sanitarias de Sacyl, que trasladaron a la montañera accidentada al centro de salud de la localidad de Arenas de San Pedro.